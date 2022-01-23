EYT bekleyenlere müjde! EYT son durum: EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Kim ne zaman emekli olacak?

EYT nasıl olacak? EYT kim ne zaman emekli olacak? EYT son durum son dakika gelişmesi... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'lilerle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Akbaşoğlu, "2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili Emin Akbaşoğlu, Akbaşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "EYT ile kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bu AK Parti iktidarından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor. Yani hem prim gün sayınız hem de yaşınızı doldurmanızla beraber emekli olabilme hakkının varlığını ortaya koyan 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme söz konusu.

EYT ne zaman çıkacak?

EYT’li vatandaşlarımızın durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. 2022 yılında EYT’liller ile ilgili ne yapacağımızın müjdesini Çalışma Bakanımızla ifade etmek isterim. 3600’ü çalışıyoruz akabinde sözleşmeli personel statüsünü düzenleyeceğiz ve EYT’li kardeşlerimizin durumunu ele alarak onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir noktaya inşallah hep beraber geleceğiz." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan AK Parti’li Numan Kurtulmuş, Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. EYT’yle ilgili de açıklama yapan Kurtulmuş, “Vatandaşların talepleri dinlenir, bunlar içerisinde meşru olanlar eldeki imkanlarla değerlendirilir. Milletimizin konuştuğu ama hükümetimizin bilmediği hiçbir konu olamaz. Bunların hepsi konuşulur ve tartışılır. Eldeki imkanlar, rasyonel şartlar ve öncelik meselesine göre en makul şekilde vatandaşların talepleri karşılanır." dedi.

EYT yaş ve sigorta prim şartı

Emeklilik için bazı şartlar aranacak. Yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak. 50 yaşın altında olmama ve 1999 öncesi Bağ-Kur ya da SSK sicil kaydı bulunma şartı aranacak. Kanun çıktığında prim ve gün sayısını dolduranlara emeklilik hakkı gelebilecek.

Belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de masada. Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu. Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra teklif AK Parti tarafından Meclis’e sunulacak. Tüm partilerin desteği istenecek.

Toplu ödeme ile emekli olunur mu?

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan EYT ile ilgili merak edilen bir soruyu yanıtladı. İşte o soru ve Doğan’ın cevabı. 1998 SSK girişliyim, 2600 günüm var. 1967 doğumluyum. EYT çıkarsa, toplu ödeme yapıp, prim günümü 3600’e tamamlayıp emekli olabilir miyim? Yaşım tutuyor. Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022’nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor. EYT’lilere imkan çıksa bile yararlanamazsınız. Geriye dönük primleri topluca ödeyerek, emekli olma imkanı bulunmuyor.