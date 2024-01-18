EYT başvurusunu kısa yoldan böyle yapabilirsiniz! Kaydınızı yapın, maaşınızı alın

Emeklilikte Yaşa Takılanlar maaşlarını almaya devam ederken yeni yasa ile birlikte bu sürece başvuranlara da kapı açık. Peki yeni başvurular internetten özellikle e-devletten nhasıl gerçekleştiriliyor?

3 Mart 2023 itibari ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesi, kapsama dahil olan yüzbinlerce kişiyi emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaştırdı. Başvuru sürecinin e-Devlet üzerinden yürütülebiliyor olması ise vatandaşların işini biraz daha kolaylaştırdı.

Bu adımları takip edin

EYT düzenlemesi ile ilgili tüm koşulları sağlayan kişilerin başvuru sürecinden önce işten ayrılması gerekir. İşten çıkış belgesi aldıktan sonra emeklilik başvurusu yapabilmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Tarayıcı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle e-Devlet sistemine girilir.Arama bölümüne aylık, emekli ve gelir kelimelerinden herhangi biri yazılır. Daha sonra “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” bağlantısı seçilir. Yeni çıkan ekranda “Yeni Başvuru” butonu tıklanır.

“Tahsis Talep Türü” sekmesinden “Yaşlılık Aylığı” seçimi yapılır.

Sigortalı türü

“Sigortalı Türü” sekmesinde çıkan “4/A SSK” ve “4/B BAĞKUR” opsiyonlarından uygun olan sigorta kapsamı seçilir. SSK kapsamına girenler 4/A SSK, BAĞKUR’lu olanlar ise 4/B BAĞKUR seçeneğini işaretleyip sonrasında “Başvur” seçeneğine tıklayabilir.Ardından T.C. kimlik numarası ile ad- soyad bilgileri ekrana gelir. Emekli maaş ödemesinin yapılması istenen finans kuruluşu seçildikten sonra açıklama bölümüne ilgili finans kuruluşunun talep edilen şubesi yazılır.

İletişim bilgilerinin istendiği bölüme başında sıfır olmadan cep telefonu numarası yazılır. İsterseniz e-posta adresi de ekleyebilirsiniz.

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Adres bölümü

Adres bölümü sisteme tanımlı olan ikametgah adresi ile otomatik olarak doldurulur. Ancak tebliğin farklı bir adrese iletilmesini talep ediyorsanız “Farklı Adres” kısmına yeni adresinizi tanımlamanız gerekir. Adres ile birlikte il ve ilçe kısımları da doldurulmalıdır.

Son adımda “Aylık alıyor mu?” sorusunu size uygun olan evet ya da hayır yanıtlarından birini seçerek yanıtlamanız gerekir.

Başvur seçeneği

Diğer sekmeye geçtikten sonra “Başvur” seçeneğine tıklanır. Talep Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilerek başvuru süreci tamamlanır.

Bazı kurumlar çalışanlarına emekli olduktan sonra mevcut görevine devam etme opsiyonu sunar. Böyle bir durumda ilgili çalışan, emeklilik başvurusu yaptığı günün bir gün sonrası çalıştığı kurumun yetkisi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na yeniden işe giriş bildirimi yaptırarak işine devam edebilir.

Ödeme süreci nasıl işliyor?

Maaş ödemelerinde e-Devlet başvuru tarihi baz alınır. E-Devlet üzerinden başvuru yapılan tarihi takip eden ay başından itibaren yaşlılık aylığı almaya hak kazanılır. Emeklilik başvurusu onay sürecinden geçen herkes hak kaybına uğramaksızın geriye dönük olarak maaşını alabilir ve emeklilik haklarından yararlanmaya başlayabilir.