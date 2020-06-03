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Ekonomi

Eynal Kaplıcaları tedbirlerle yeniden hizmete açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle 16 Mart’ta kapanan turistik Eynal Kaplıcaları, normalleşme süreciyle birlikte dün yeniden hizmet vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:55:26 -
Eynal Kaplıcaları tedbirlerle yeniden hizmete açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle 16 Mart’ta kapanan turistik Eynal Kaplıcaları, normalleşme süreciyle birlikte dün yeniden hizmet vermeye başladı.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, bölgenin önemli bir termal turizm merkezi olan Eynal Kaplıcaları’nda, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanılarak hizmet verilmeye başlandığını belirtti. Pandemi sürecinde Eynal Kaplıcaları’nın kapalı kalmasının, sağlık açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Biçer “Kapalı olduğu günlerde kaplıcamızın kapılarını, ilçemizde hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak açtık. Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza hizmet vermekten mutlu olduk. Geçtiğimiz günlerde bir genelge ile açılacağı belirtilen kaplıca hizmetleri kapsamında, tüm önlemlerimizi aldık. İl ve ilçe merkezimizin yanı sıra Bursa, İzmir, İstanbul, İzmit, Uşak ve Eskişehir’den gelecek misafirlerimizi bekliyoruz. Koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri gereği kaplıca hamamlarımıza, misafirlerimiz kendi kişisel kullanım eşyalarını getirecek. Tek kullanımlık terlik, peştamal ve havlu satışı da yapılacaktır. Sağlığımızı riske atmamak için, vatandaşlarımızdan tüm tedbirlere uyup, duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.

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