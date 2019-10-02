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Eylülde ulaştırma zamlandı, gıda durdu

İTO fiyat değişimlerini açıkladı... İTO tarafından açıklanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Eylül raporuna göre ulaştırma fiyatları zamlanırken, gıda fiyatları durdu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 13:00
Eylülde ulaştırma zamlandı, gıda durdu

İstanbul’da 2019 Eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 1,11 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde -0,14 oranında azaldı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Eylül ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 17,54, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 20,29 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,13, toptan fiyatlar ise yüzde 5,58 arttı.

Ulaştırmada yüzde 7.95’lik artış

Eylül 2019’da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 7,95, Kültür Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 4,87, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 1,86, Giyim harcamalarında yüzde 1,53, Konut harcamalarında yüzde 0,64, Gıda harcamalarında yüzde 0,30 artış, Ev Eşyası harcamalarında yüzde -0,08 azalış görülmüştür. Diğer Harcamalar grubunda fiyat değişimi görüldü.

Gıdada eksi enflasyon

Eylül 2019’da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,97, Madenler grubunda yüzde 1,09, Yakacak ve Enerji maddeleri grubunda yüzde 1,02, İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,81 artış, Kimyevi maddeler grubunda yüzde -1,98, Gıda maddeleri grubunda yüzde -1,34, azalış görülürken, mensucat grubunda fiyat değişimi olmadı.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 13:00
  1. perakende fiyatlar
  2. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  3. Kültür Eğitim ve Eğlence harcamaları
  4. Ulaştırma ve Haberleşme
  5. Yakacak ve Enerji maddeleri grubu

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