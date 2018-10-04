Eylülde fiyat artışı yüzde 6,30 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi’nde 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gerçekleşti.

Üretici Fiyat Endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 10,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 38,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,36 artış gösterdi.

Domatesin tadı kaçtı

Eylül ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Zam şampiyonluğunu yüzde 35,20 fiyat artışı ile domates elde etti. Onu yüzde 31,82 ile biber, yüzde 31,36 ile bilgisayar, yüzde 29,12 ile salça yüzde 25,45 ile yazım ve çizim kâğıtları izledi.