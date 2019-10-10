Eylülde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin “finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını” açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,90, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,02 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yüzde 1,98, dolar yüzde 1 ve euro yüzde 0,01 oranında yatırımcısına kazandırdı. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın 1,11, dolar yüzde 0,14 getiri sağlarken, euro, yatırımcısına yüzde 0,84 oranında kaybettirdi. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise euronun Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,04, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 22,21 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.