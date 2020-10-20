Eylülde 184,3 milyon TL sosyal destek ödemesi yapıldı

Bakan Selçuk, şartlı eğitim, sağlık, gebelik, doğum ve lohusalık yardımları ile çoklu doğum ve kronik hastalığı olanlara yönelik yardım programları kapsamında eylülde yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi. Sosyal güvencesi bulunmayan, okula göndermeleri şartıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu olan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını belirten Selçuk, iki aylık periyotlarla nakdi yardım yaptıklarının altını çizdi. Selçuk, “Eylül ayında 1,7 milyon ailemize 93,5 milyon TL ödeme gerçekleştirdik” ifadesini kullandı. 0-6 yaş arasındaki çocuklarını düzenli sağlık muayenelerine götüren ihtiyaç sahibi ailelere şartlı sağlık desteğinde bulunduklarını aktaran Selçuk, “Ailelerimize Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptıranlara çocuk başına düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz. Eylül ayında 815 bin haneye 77,4 milyon TL ödeme yaptık” bilgisini verdi. Bakanlığın eylül ayında yaptığı diğer destek ödemeleri:

l 26 bin anneye 1,9 milyon TL gebelik yardımı,

l 8 bin 800 anneye 887 bin TL doğum yardımı,

l 11 bin anneye 600 bin TL lohusalık yardımı,

l 20 bin anneye 6,5 milyon TL çoklu doğum yardımı,

l Kronik hastalığı olan 2 bin 140 vatandaşa 3,2 milyon TL destek ödemesi yapıldı.