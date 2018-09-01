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Eylül dönüşüm ayı olacak

Eylül ayının ilk yarısı, kabinenin ekonomi yönetimi ayağında yoğun mesai ile geçecek.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:59
Eylül dönüşüm ayı olacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk merkezi yönetim bütçesi, 2019 bütçesi ve üç yıllık Orta Vadeli Programı (OVP) ile 11. Kalkınma Planı üzerinde çalışmalarda sonuca varılması bekleniyor.

İlk etapta piyasanın da merakla beklediği Orta Vadeli Program (OVP) ela alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayarak, OVP’ye dair ipuçları vermiş ve tasarrufun devam edeceğini, bütçe açığının yüzde 1.5 ile sınırlandırılacağını vurgulamıştı.

 OVP’nin, 5018 sayılı yasaya göre eylül ayının ilk haftası yayınlanması gerekiyor. Programın yayımlanmasıyla birlikte hem 2018 yılına ilişkin revize rakamlar hem de 2019 yılı hedefleri ortaya çıkacak. Geçen yıl yayımlanan 2018-2020 yıllarını kapsayan OVP’de büyüme hedefi bu yıl ve 2019, 2020 yılları için yüzde 5.5 olarak belirlenmişti. Enflasyon tahmini ise 2018 yılı için yüzde 7, 2019 için 6 ve 2020 yılı için de yüzde 5’di. Bu yıl yayımlanacak olan OVP 2019-2021 dönemini kapsayacak. 

BÜTÇE MARATONU BAŞLADI

2019 yılı bütçe tasarısına yönelik hazırlıklar da başladı. Bütçe hazırlıkları için duyuru yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe teklifleri istendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu idarelerinin ödenek tekliflerini gönderirken somut ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerin maliyetinin mümkün olan en düşük düzeyde tutulması, mevcut harcama alanlarını gözden geçirerek verimsiz harcamaları tasfiye edecek şekilde hazırlamalarını talep etti. Kamu kurumları 17 Ağustos tarihine kadar bütçe tekliflerini e-bütçe sistemi üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilettiler. Şimdi idarelerle tek tek görüşme süreci başlayacak. Bu aşamadan sonra hangi bakanlığa ne kadar bütçe verildiği orta vadeli mali planda yer alacak. Bu plan da eylül ayının 15’ine kadar yayımlanacak.

KALKINMA PLANI SIRADA

Ekonomi yönetiminin gündemindeki diğer bir konu ise 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı. 2023 yılı hedeflerini içerecek olan Kalkınma Planı’nda eğitimden, sağlığa, ekonomiden, yargıya önümüzdeki 5 yılda izlenecek politikalara yer verilecek. Planın daha önce Haziran ayında TBMM’ye sunulması öngörülüyordu. Ancak araya giren seçimler nedeniyle plan çalışmaları da yılın ikinci yarısına bırakıldı. Plan için 43 özel ihtisas komisyonu kurulmuş durumda. Bu komisyonlar arasında enerji arz güvenliği ve verimliliği, büyüme dinamikleri, enflasyonla mücadele, yaşlanma, gelir dağılımı ve yoksulluk ve dış göç politikaları da bulunuyor.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 10:59
  1. Berat Albayarak
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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