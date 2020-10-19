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Otomotiv Eylül ayının lideri Nissan Qashqai
Otomotiv

Eylül ayının lideri Nissan Qashqai

Otomotiv satışlarının tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştığı Eylül ayında, SUV sınıfında zirveye Nissan Qashqai yerleşti.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 09:27:00 -
Eylül ayının lideri Nissan Qashqai

Qashqai, 2 bin 624 adetlik Eylül 2020 satış rakamıyla tüm otomobil satışlarında 5. sıraya yükseldi. Nissan Qashqai’nin yenilenen SUV lideriliği ile ilgili konuşan Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, Nissan Qashqai’nin çok güçlü ve prestijli bir imajı olduğunu ve 10 yıldan uzun süredir Türkiye’de tercih edilmeye devam edildiğini belirtti. Bu arada Qashqai modelinin en çok tercih edilen cam tavanlı dizel otomatik versiyonda 75 bin liraya yüzde 0 faiz imkânı sunulurken, diğer versiyonlar 11 bin 295 TL’ye varan fiyat avantajları ile tüketicilerle buluşuyor

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