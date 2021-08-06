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Eğitim Eylül ayında okullar açılacak mı? Bu sene yüz yüze eğitim olur mu?
Eğitim

Eylül ayında okullar açılacak mı? Bu sene yüz yüze eğitim olur mu?

Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde son bir buçuk yılda okullar genellikle uzaktan eğitime devam etti. Aileler artan vakalar sebebiyle okulların durumun araştırmaya başladı. Peki, okullar açılacak mı? Bu sene uzaktan eğitim olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-08-06 21:13:00 -
Eylül ayında okullar açılacak mı? Bu sene yüz yüze eğitim olur mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görevini Ziya Selçuk'tan devraldı. Artan vakalar sebebiyle milyonlarca anne-baba 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki, eylül ayında okullar açılacak mı?

Eylül ayında okullar açılacak mı? Bu sene yüz yüze eğitim olur mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eylül ayında okulların açılmasının ilk hedefleri olduğunu ifade etti. Özer, “Geçen 1,5 yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakan'ımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 6 Eylül’de açıldı. 1.sınıflar ise 31 Ağustos’ta okula başlayacak.

 

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