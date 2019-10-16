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Eylül ayı konut satışı istatistikleri açıklandı

Türkiye'de 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında artarak 146 bin 903 konut satıldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:39
Eylül ayı konut satışı istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında artarak 146 bin 903 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 265 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 906 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 8 bin 830 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 19konut ile Hakkari ve Ardahan, 75 konut ile Şırnak oldu.

İpotekli konut satışları 2019 Eylül ayında 57 bin 811 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 410,2 oranında artış göstererek 57 bin 811 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,4 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 719 konut satışı ve yüzde 15,1 pay ile ilk sırayı aldı.

Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 60,1 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 89 bin 92 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 oranında azalarak 89 bin 92 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 546 konut satışı ve yüzde 16,3 pay ile ilk sıraya yerleşti.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 62,5 oldu. Ankara 7 bin 818 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı.

Ankara'yı 4 bin 849 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 11 konut ile Ardahan oldu.

Konut satışlarında 51 bin 393 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 azalarak 51 bin 393 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 8 bin 347 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 921 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 887 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 95 bin 510 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artış göstererek 95 bin 510 oldu.

İkinci el konut satışlarında da İstanbul 14 bin 918 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 64,1 oldu. Ankara 10 bin 985 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı.

Ankara'yı 5 bin 943 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2019 yılı Eylül ayında 4 bin 177 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 azalarak 4 bin 177 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2019'da ilk sırayı bin 924 konut satışı ile İstanbul aldı.

İstanbul ilini sırasıyla 744 konut satışı ile Antalya, 239 konut satışı ile Ankara, 213 konut satışı ile Bursa ve 141 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 781 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 489 konut ile İran, 248 konut ile Rusya Federasyonu, 214 konut ile SuudiArabistan ve 191 konut ile Kuveyt izledi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:39
  1. Yalova
  2. Şırnak
  3. Bursa
  4. Artvin
  5. Antalya
  6. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  7. Ardahan
  8. Hakkari
  9. İstanbul
  10. Ankara
  11. İzmir
  12. konut satışı
  13. Suudi Arabistan
  14. Kuveyt

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