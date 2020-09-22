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Gündem Eyleme hazırlanan 2 DHKP/C’li terörist ile 14 DEAŞ’lı yakalandı
Gündem

Eyleme hazırlanan 2 DHKP/C’li terörist ile 14 DEAŞ’lı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin sözde alan sorumlusu düzeyindeki 2 teröristin eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:07:00 -
Eyleme hazırlanan 2 DHKP/C’li terörist ile 14 DEAŞ’lı yakalandı

Şüphelilerin Ataşehir'de bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, hücreden çıktıkları sırada 2 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve adreste yapılan aramalarda, 2 tabanca ve çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Samsun'un İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise örgüt içinde faaliyet yürüten Irak uyruklu 14 şüpheli yakalandı.

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