Eyleme hazırlanan 2 DHKP/C’li terörist ile 14 DEAŞ’lı yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin sözde alan sorumlusu düzeyindeki 2 teröristin eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin Ataşehir'de bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, hücreden çıktıkları sırada 2 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve adreste yapılan aramalarda, 2 tabanca ve çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Samsun'un İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ise örgüt içinde faaliyet yürüten Irak uyruklu 14 şüpheli yakalandı.