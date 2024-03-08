Eylem Tok’tan başla Burcu Köksal’a kadar… Laikçi solculara kadın hakları şamarı

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Cumhuriyet, BirGün, Sözcü gibi laikçi medya, kapitalizmin büyük vurgun yaptığı ve çarkın dönmesi için uydurduğu onlarca lüzumsuz günden biri olan “8 Mart Kadınlar Günü” dolayısıyla siyasi göndermelerle dolu haberlere imza attılar. Özellikle Cumhuriyet, haberinde mütedeyyin kesimi de hedef alarak sözde ilericilik yapmaya kalkıştı. Haberlerde, Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun işlediği cinayet nedeniyle mağdur olan kadınlara, ölen şahsın eşi ve annesine yer verilmedi, “güçlü kadın siyasetçi” duruşu sergilemeye çalışıp Afyonkarahisar halkından oy alabilmek için DEM Parti’ye sert sözlerle yüklenen CHP’li Burcu Köksal’ın da Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafından sert sözlerle linç edilmesine ve partiden kovulmaya çalışılmasına tek satır bile değinmediler.

Fail kendilerinden olunca laikçilerin nasıl üç maymunu oynadığı bir kez daha gözler önüne serilirken, kadın hakları gibi temel konularda söz konusu mahallenin samimi olmadığı, amaçlarının her olaydan siyasi – mali rant devşirmek olduğu kanıtlandı.

Akit TV’de Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, laikçi medyanın söz konusu tavrı da masaya yatırıldı.

En temel hakkın yaşam hakkı olduğunu söyleyen Karahasanoğlu, “8 Mart’ı kadınlar günü ilan edip kutlayanlar samimilerse, Gazze’de kadınların katledilmesine karşı çıkmaları lazım” dedi.

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Cumhuriyet gazetesinin laikçi bakış açısıyla kadınlar gününde ezbere söylemlerde bulunup Gazze’de yaşam hakkı ellerinden alındığını belirten Karahasanoğlu, BirGün’ün iki sayfa ayırdığı kadınlar günü haberlerinde bir tane bile Filistinlinin olmadığını vurguladı.

Cumhuriyet gazetesinin, kendi mahallesinden olan Eylem Tok hakkında iki satır haber yapmadığını hatırlatan Ali Karahasanoğlu, “17 yaşındaki oğluna Porsche araba veren, çocuğu yarışırken 5 kişiye çarpan Eylem Tok hakkında Cumhuriyet ne düşünüyor? Gerici mi acaba Eylem Tok? Ona da bir kılçık atsın. Görelim bakalım Eylem Tok hakkındaki görüşü nedir Cumhuriyet gazetesinin. Kadınlar eziliyor, diyorsunuz. Buyurun, Eylem Tok’un ezdiği kadınları da bana ifade edin.” diyerek, kazada hayatını kaybeden vatandaşın geride acılı bir eş ve anne bıraktığını dile getirdi.

Karahasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir aktüel olayımız daha var bir kadın üzerinden. O konuda da ben Cumhuriyet gazetesinden yiğitçe bir manşet beklerdim, Sözcü gazetesinden yiğitçe bir manşet beklerdim. “Yahu bu kadınların, erkeklerin ellerinden çektikleri nedir?” BirGün gazetesi cinayetleri tek tek vermiş, versin doğru, bir cinayet dahi işlenmemesi lazım, bizim inancımızda cennet annelerin ayağının altındadır, biz öyle gördük, öğrendik, yetiştik, biz o gözle bakıyoruz.

Ben isterdim ki BirGün gazetesi öldürülen kadınların isimlerini verirken bir de araya Burcu Köksal’ı yerleştirsinler. Nedir bu yahu? Bir kadına karşı Ekrem İmamoğlu’ndan başladılar Özgür Özel’e kadar nedir bu itibarsızlaştırma operasyonları? Bir kadın siyasetçiye karşı niçin böyle bir saldırı başlatıldı, diyerek bir haber yapsınlar.

Sürekli, “Kadın hakları, kadın hakları” diye karşımıza çıkıyorlar. Son 2-3 günlük olaylar içerisinde, 2 olay üzerinden, kadın hakları diye piyasada tanıttıkları o olaylar üzerinden bunların samimi olmadıklarını, kadınların haklarını sağlamaktan ziyade onları sömürmeye yönelik bir bilinçaltları olduğunu söyleyelim.