  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşıyla görüştü
Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı
Pendik'te depremin ardından hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi
İngiltere'nin en uzun süredir koronavirüs hastası olan adam, tedaviyi reddettikten sonra hayatını kaybetti
Dünya Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı
Dünya

Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 10 teröristin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 21:40:00 -
Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı

Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezindeki Panca Ali semtinde polis güçlerinin bir adrese operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, operasyonda kent merkezine yönelik eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 10 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Teröristlerin uzun süredir bulundukları adreste uyuyan hücre olarak kaldıkları aktarıldı.

Yapılan ilk sorguda kısa süre önce kentin güneyindeki kırsal bölgeden kent merkezine sızdıklarını ve eylem hazırlığında olduklarını itiraf eden teröristlerin mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay