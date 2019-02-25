E.Yeni Malatyaspor’da Arturo Mina şoku

E.Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Ç.Rizespor müsabakasının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan defans oyuncusu Arturo Mina’dan kötü haber geldi. Ekvador’lu futbolcunun ayağında kırık ve yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Son haftalarda sakatlıklardan başı kurtulmayan E.Yeni Malatyaspor, savunmasındaki önemli isim Arturo Mina’dan gelen şok haberle sarsıldı. Rizespor maçının son dakikalarına doğru sakatlanarak oyundan çıkan Mina’nın yapılan ilk kontrolünde ayak tarak kemiğinde kırık, üst adalesinde ise yırtık tespit edildi. Genç savunmacının en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kamara, Başakşehir maçına yetişecek

Sarı-kırmızılı takımdaki diğer sakat oyuncuların son durumu ise teknik heyeti memnun etmedi. Malatya ekibinde Bifouma, Kamara, Robin ve Erkan Kaş’ın Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Göztepe karşısında forma giyemeyecekleri açıklandı.

Bu oyunculardan Robin ve Erkan’ın durumunun çekilecek MR sonrası netleşeceği ifade edildi. Kamara’nın ise Başakşehir maçına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Bu arada sakatlıklarından dolayı geçen haftaki lig maçında forma giyemeyen Ömer Şişmanoğlu, Issam Chabake ve Rahman Buğra Çağıran’ın Göztepe maçında forma giyebilecekleri belirtildi.