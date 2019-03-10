0553 313 94 23

E.Yeni Malatyaspor kötü gidişin nedeni arıyor

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Bu durumdan en kısa zamanda çıkacağız.

10 Mart 2019 Pazar 12:54
E.Yeni Malatyaspor kötü gidişin nedeni arıyor

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Bu durumdan en kısa zamanda çıkacağız. Kimsenin tedirgin olmasına ya da farklı düşünce içerisine girmesine gerek yok” dedi.


E.Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in 25. haftasında D.G. Sivasspor karşısında alınan 2-0’lık yenilgiyi hak ettiklerini belirten Ravcı, “Neticede deplasmanda kaybettiğimiz bir 3 puan var. Takım olarak bu yenilgiyi hak ettik mi, bence sonuna kadar hak ettik. İyi bir performans ortaya koyamadık. Ama bu takım yine toparlanacaktır” açıklamasında bulundu.



"Bunu düzeltecek futbolcuların kendisi”


Her takımda kötü süreçlerin yaşanabileceğini belirten Ravcı, şunları söyledi:


“Kimsenin tedirgin olmasına ya da farklı düşünce içerisine girmesine gerek yok. Biz herkesten daha fazla o maçı kazanmayı istedik ama bazen böyle durumlar, kötü haftalar yaşanabiliyor. Bunu düzeltecek olan futbolcularımızın kendileri. Bizler her ne kadar dışarıdan onlara inandığımızı, güvendiğimizi ya da motivasyon açısından her zaman yaptığımızı yapsak da yine bu durumu futbolcularımız düzeltecek. Bizlerin onlara inandığını zaten biliyorlar. Önemli olan onların kendilerine inanmaları.”



"Üstesinden geleceğiz”


Yaşadıkları kötü durumun üstesinden geleceklerine inandığını kaydeden Ali Ravcı, “Bu durumdan en kısa zamanda çıkacağız. Bu da Ankaragücü maçı. Taraftarlarımızın desteğiyle, oyuncularımızın da geçen hafta kötü oynayıp kaybetmeleriyle en azından bu kötü gidişe dur diyeceklerini biliyorum. Çünkü daha önceki haftalarda da evvelki senelerde de bir takım sıkıntılı haftalar yaşamıştık. Bazen 3-4 ya da 5 hafta kazanamadığımız haftalar oluyordu ama bunu da düzelteceğiz. Bunun da üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dr. Tahir Ateş “Bodrum’a tatile gelen turistlere rezil oluyoruz”
    1. Dr. Tahir Ateş “Bodrum’a tatile gelen..
    2. Kırmızı listedeydi! İlk kez görüntülendi
    3. Seçer: "Anketlerde öndeyiz"
    4. Başkan Gürkan, 5 yılını değerlendirdi
    5. Mobilyacılar MODEKO’dan memnun..
    6. Suriyeli kadınlar Esed rejiminin..
    7. Yol kenarında erkek cesedi bulundu
    8. Pakistan'da kaybolmuşlardı... Hepsinin..
    9. Metehan Demiryol Barselona’da yarışacak
    10. Giresunspor 12 maç sonra kazandı
    11. Damperi açık unutulan tır dehşet saçtı
    12. AK Parti’den Düvenci seçim bürosu açıldı
    13. İstanbul’da hedef 7 gün 24 saat..
    14. 125 TL alışverişe BMW 318i Sedan..
    15. Okullar Arası Teniste dereceye..
    16. Teknosa’dan ’Teknoloji Haftası’nda..
    17. Canan Karatay "Kilo verdirir" dedi ve..
    18. Kadınlar kendi takılarını kendileri..
    19. Çınar: Büyük emekle Yeşilyurt’u marka..
    20. Hamit Tuna vatandaşlara seslendi
    21. Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası nefes..
    22. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı..
    23. Malavi’de şiddetli fırtına ve..
    24. Engelli bireyler çinicilik öğreniyor
    25. Binali Yıldırım kesin konuştu!..
    26. Ayakkabı ihracatçıları Rusya’dan yeni..
    27. Türk doğaltaş sektörü Çin’den..
    28. İlkadım’da Cumhur İttifakı ruhu..
    29. E.Yeni Malatyaspor kötü gidişin nedeni..
    30. İsrail polisi Filistinli genci öldürdü
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Ve Türkiye bir PKK seviciden kurtuldu! Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkarıldı!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor