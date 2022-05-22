Ey SP'liler, DEVA'lılar, Gelecekçiler! Bakın size ne diyor Sevilay: Bağnaz, gerici bakış!

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Medyascope canlı yayınına katılan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin değerlendirmede bulunarak, Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" kimliğini öne sürüp, "Kemal beyin, Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum." demişti.

TİP'li Şık, kamuoyundan gelen tepkilerden sonra, geri adım atıp, "Meramımı anlatamamışım. Anlatamadığım için Alevilerin haklı nedenlerle travmalarını tetiklemeye yol açtığım için özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

Ortaya çıkıp kinini kustu!

Aylardır yazı yazdırılmayan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, ortaya çıkar çıkmaz TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini değerlendirerek yine nefretini kustu.

"Ben de bir Aleviyim." diyen Yılman, Alevilerin ötekileştirildiğini iddia ederek "Üstelik kendini bildi bileli bu kimliği nedeniyle ayrımcılığın, ötekileştirmenin ne demek olduğunu dibine kadar yaşamış bir Alevi!" ifadelerini kullandı.

TİP'li Şık'ı destekleyen Sevilay Yılman, "Elbette ki böyle bir duruma dikkat çekmek pek iç açıcı değil ama yapacak bir şey yok çünkü böyle bir realite ile karşı karşıyayız." dedi.

Yazısının devamında muhafazakarlara "gerici" hakaretinde bulunan Yılman, 6'lı masadan, Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin seçmenlerini örnek gösterdi:

Kemal Bey değil başka bir X Alevi de olsa maalesef bu ayrımcılık karşımıza dikiliyor.

Üzülerek söylüyorum... Sayın Kılıçdaroğlu aday olduğunda sandıkta bu gerçeklikten hareketle oy kullanacak yüzbinlerce insan var bu ülkede.

Ve bırakın AK Parti tabanını filan…

Bugün 6’lı masada oturan başta Saadet olmak üzere, Gelecek, DEVA ve hatta hatta İYİ Parti’ye oy vermeyi düşünen ama demokrasiyle, evrensel insan hakları beyannamesi ile örtüşmeyen bu bağnaz, gerici bakış açısıyla tercihini yapacak seçmenler var.