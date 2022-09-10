Ey Soyer! Seneye kutlamaları Atina'da yap da tam olsun
Tunç Soyer kullandığı iğrenç dille emperyalistleri sevindirmeye devam ediyor. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarihimizi yerden yere vururken Yunanistan'a çıt çıkarmadı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Soyer'e seslenerek; "Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun" dedi.
Yeni Akit/Ankara
Tunç Soyer kullandığı iğrenç dille emperyalistleri sevindirmeye devam ediyor. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarihimizi yerden yere vururken Yunanistan'a çıt çıkarmadı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Soyer'e seslenerek; "Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun" dedi.
"İşgalci Yunan'un adını zikredemedi"
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın paylaşımı şöyle:
"İzmir’in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı’nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir’imize büyük hakarettir.
Osmanlı’yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan’ın adını zikredemiyor bile.
Seneye kutlamaları Atina’da yapın da tam olsun Tunç Soyer"