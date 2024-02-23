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Gündem Ey Mansur, 300 milyar nereye gitti
Gündem

Ey Mansur, 300 milyar nereye gitti

Yeniakit Publisher
2024-02-23 10:11:00 -
Ey Mansur, 300 milyar nereye gitti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a, akit aracılığıyla zor sorular yöneltti.

Yalçın, şunları dile getirdi:

“Mansur Yavaş 5 yıllık görev süresi boyunca 300 milyar lira bütçe kullandı. Bu paralar nereye gitti? AK Parti döneminde başlanmış ve çoğu büyük oranda bitmek üzere olan projeleri açmaktan başka hiçbir iş üretmedi. Ankaralılar yaşadıkları mahallelerde, çevrelerinde hayatlarını kolaylaştıran hiçbir yatırım görmüyorlar. Sosyal yardımlarla insanların hayatına dokunduğunu ileri sürüyor. Ancak bu bütçesinin sadece yüzde 3’üdür. Daha önce sorun olmayan trafik, bugün Ankaralıların en büyük sorunu haline geldi. Denetim Komisyonu olarak 2022 yılı hesaplarının incelenmesi sonucunda bugünkü değeri 20 milyar lirayı bulan toplam 7 milyar liralık 12 usulsüzlük tespit ederek Yavaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yavaş yüzlerce milyon liralık seçim bütçesi kullanıyor. Bu paranın CHP İl Başkanlığından geldiğini söylüyor ama il başkanlığının böyle bir bütçesi yok. Bu paranın kaynağını nedir? Bunu halkımıza açıklamalıdır.

Bir tane proje yok!

“Yavaş’ın ekibiyle birlikte düşünüp, projelendirip başladığı bir tane proje yoktur. Ankaralılar baksın, kendi mahallelerinde, sokaklarında hayatlarını kolaylaştıracak ne gibi yatırımlar yapılmış? Mansur Yavaş Ankara ile ilgilenmedi. Önce Cumhurbaşkanlığı hayali kurdu, olmayınca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayaline sarıldı. İl il gezdi. O dönemde Ankara’da sel felaketleri yaşanıyordu. İşinin başında değildi. Yavaş ‘Bir belediye başkanı belediye imkanlarını kendi tanıtımı için kullanıyorsa haram yiyordur’ diyordu. Biz de diyoruz ki, belediye imkanlarını kendi reklamı için kullanan Mansur Yavaş haram yiyor. Şimdi devasa bir bütçeyle, yüzlerce milyon liralık bütçeyle seçim kampanyası yönetiyorlar.”

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Yorumlar

muşlu ve şeriatçı

chp, dem, disk hepsi aynıdır. bu sükümsüz de onlardan biri, onlara hizmet ediyor. az lafmış. çok laf edebilir misin? etsen masken düşer ya da kapının kenarına koyarlar. az laf daha az iş!

ORAK ÇEKİÇ

bir memleketin başına gelebilecek en kötü şey...
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