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EY. Malatyaspor Ankaragücü maçının taktik provasını yaptı

Spor Toto Süper Lig’in 26.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:55
EY. Malatyaspor Ankaragücü maçının taktik provasını yaptı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında pazar günü sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan E. Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.


Nurettin Soykan Tesisleri’nde taktik ağırlıklı bir çalışma yapan Malatya ekibinde morallerin yüksek olduğu gözlenirken, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde Ankaragücü maçı taktiği üzerine çift kale maç yapıldı. Çift kalede kadroda değişikliğe giden Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un as takımda Farnolle, Seth, Mustafa, Robin, Erkan, Donald, Guilherme, Ahmet, Pereira, Aleksic ve Adem’e şans verdiği gözlendi. Bulut, çift kalede hata yapan futbolcularını sık sık uyardı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Mina, Kamara ve Chabake katılmazken, Kamara’nın durumunun maç günü belli olacağı belirtildi.


E.Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:55
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