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Gündem Ey dünya! Ne-re-de-sin? İşgalciler Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa attı
Gündem

Ey dünya! Ne-re-de-sin? İşgalciler Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa attı

Yeniakit Publisher
2023-11-19 11:48:00 -
Ey dünya! Ne-re-de-sin? İşgalciler Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa attı

Gazze'deki hükümet, Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa atarak kaderlerine terk ettiğini belirtti. İşgal ordusunun hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin dolmasıyla Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasının ardından Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Açlıktan, susuzluktan ve acıdan bitkin düşen 500'den fazla hasta ve yaralı, İsrail ordusu tarafından Şifa Hastanesi'nden çıkmaya zorlandı ve sokakta kaderlerine terk edildi. Çoğu durumları ciddi olduğundan, üst düzey tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor." denildi.

Hastalar, yaralılar, prematüre bebekler ve sağlık personeli de dahil olmak üzere Şifa Hastanesi'nde bulunan herkesin güvenliğinden ve hayatından tamamen İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası kurumların da dokunulmazlığa sahip olması gereken hastane ve sağlık kuruluşlarının korunması noktasındaki ihmallerden sorumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "tıbbi ve insani görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm hastanelere yakıt sağlanması" çağrısında bulunuldu.

Gazze’deki sağlık kaynakları, işgal ordusunun hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediğini belirtmişti.
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İşgal çetesi, saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamı ile hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürmüştü.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, yaptığı açıklamada, işgal çetesinin hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin hastaneden ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin ardından hastaneyi boşaltma işleminin başladığını ifade etmişti.

Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun boşalttığı hastanede kalan hastalar ve 30 prematüre bebek için Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle görüştüklerini belirtmişti.

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Yorumlar

Ali

 dünyası bu çocukların günahı hepimize ama yaziklar olsun İslam alemine !!İslam ulkelerininnhepsi işgal edilmiş,o Kabenin yalaka kulankul olmuş imamını minberden indiremeyen müslümana da yazıklar olsun!!o Arap liderlerine de ulan elin kafirinkadar bile olamıyorlar,gitsinlar karilarinin eteklerinin altına saklandım kahpeler!!!
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