Excimer lazer tedavisi ile kendi gözünüz ile görmek mümkün

Excimer lazer tedavisinin hipermetrop, miyop ve astigmat tedavisinde kullanılan en yaygın tedavi olduğunu belirten Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, tedavinin detaylarından bahsetti.

Lazer tedavisinin kimlere uygulanacağı hakkında bilgiler veren Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, “18 yaşından büyük, son 6 ayda gözlük numaraları 0.50 dioptriden fazla değişmemiş, -9.0 dioptriye kadar miyop ve 6 numaraya kadar hipermetrop ve astigmatı olanlar hastalara excimer lazer uygulanabilir.Bu hastaların yapılan ölçümler sonucunda yeterli kornea kalınlığı olmalı, şeker romatizma gibi sistemik hastalığı bulunmamalı ve gözlerinde başka herhangi bir hastalık olmamalıdır. Keratokonus, katarakt, göz tansiyonu, göziçi iltihabı ve ciddi göz kuruluğu olan hastalara uygulanmaz. Excimer lazer tedavisinde önemli olan ameliyat öncesi muayenede gözün ameliyata uygun olup olmadığınakarar vermektir. Bu yüzden ameliyat öncesiyapılan muayene ve tetkikler önemlidir. Muayenede hastanın göz numaraları belirlenir, kornea kalınlıkları ölçülür, kornea haritası çıkartılır ve kapsamlı bir göz muayenesi yapılır. Göz tansiyonu ölçülür, gözyaşı testi yapılır gözbebeğigenişletilerekbiyomikroskobik muayene ile ön segmentveretina tabakası kontrol edilir. Bu muayeneler sonucunda herhangi bir patolojik bulguyarastlanılmaz ise ameliyat kararı alınır” ifadelerini kullandı.

Lazer tedavisinde en sık kullanılan yöntemlerden bahseden Özkırış, “Doğru göze doğru zamanda doğru yöntemle laser yapılmış ise tekrarlama olasılığı çok düşüktür. Nadiren de olsa tekrarlayan vakalarda göze uygunsa 2. kez lazer yapılabilir. Lasikyöntemien sık uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde Korneanın üst yüzeyinde ince bir tabaka kesilir, kapak şeklinde kaldırılır ve altta kalan kornea yüzeyine Excimer lazer uygulanarak gözdeki kırmakusuru (Miyop,Hipermetrop, Astigmat) düzeltilir. Bu yöntem damla anestezisi ile yapılır ve ağrılı değildir. Bu ameliyatta iğne yapılmaz ve dikiş atılmaz. Lasik yöntemi dışında PRK ve LASEK yöntemleri de vardır” dedi.

Özkırış, Excimer Laser tedavisi uygulanan hastalara gerektiğinde başka bir hastalıktan katarakt, şaşılık, glokomdan dolayı başka bir ameliyatta uygulanabileceğini, laser tedavisinin herhangi bir göz rahatsızlığını tedavisine engel olmadığını belirtti. Astigmatında laserle düzeleceğini kaydeden Özkırış, “Kornea kalınlığınıza bağlı olarak 4-6 D’ye kadar astigmatizma laser ile düzelebilir. Laser sonrası gözler açık kalıyor ve görerek gidiyorsunuz. Ancak 2-3 saat yanma batma ve sulanma ve ağrı olabiliyor. Laser göz ile ilgili herhangi bir ameliyatın yapılmasına engel değildir. Laserden 3 gün sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Ancak deniz, havuz ve kaplıca gibi genel kullanıma açık sulara ise 20-30 gün girmemeniz gereklidir. Gözü uygun olan hastaların excimer lazer konusunda uzman ve ehil kişilere ameliyat olmalılar. Hastalarımızın kendi gözleri ile görmesi uzak bir hayal değildir” diye konuştu.