Excalibur G770 kampanyası ile heyecan ikiye katlanıyor

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, Excalibur serisine geçtiğimiz ay eklenen ve oyunseverlerin beğenisini kazanan modeli G770’i, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bir kampanyayla tüketicilerle buluşturuyor. Kampanya kapsamında Excalibur G770’in tüm modelleri Zafer Bayramı’na özel Casper.com.tr sayfasında yüzde 19’a varan indirimlerle oyunseverlerin karşısına çıkıyor.

Oyunseverlerin beğeniyle takip ettiği Excalibur oyuncu serisinin, RGB klavyeye sahip en yeni modeli Excalibur G770; sahip olduğu efsane gücü, tasarımı ve ulaşılabilir fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Turing mimarisine sahip GTX1650, yenilenmiş 3GB altyapılı GTX1050 ekran kartı opsiyonları ve 9.nesil Intel Core i5 ve i7 işlemci seçenekleri ile oyunculara farklı performans ihtiyaçlarına göre dilediği sistemi oluşturma imkanı sunuyor. Tasarım ve performansı bir arada sunan Excalibur G770’in sadece 5.5 mm inceliğindeki çerçevesi ile kesintisiz odaklanılacak bir oyun deneyimi kullanıcıları bekliyor.

Oyunseverlere maksimum performans ve kesintisiz oyun keyfi vadeden, ExcaliburG770 modeli 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel fiyatı ile satışa sunuldu. Kampanya kapsamında Excalibur G770’in tüm modellerinde Zafer Bayramı’na özel yüzde 19’a varan indirim uygulanıyor. Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en önemli adımlarından biri olan Büyük Taarruz zaferinin anıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel Excalibur G770 kampanyasıyla, oyun tutkusunu erişilebilir fiyatlarla üst seviyeye taşımak isteyen kullanıcıların bayram coşkusunun iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Casper konfigüratör ile kendi G770’ini oluştur

Oyunseverlere farklı deneyimler yaşatmayı amaçlayan ExcaliburG770, kullanıcıların bilgisayarın donanımsal özellikleri üzerindeki beklentilerini rakiplerinden çok farklı bir noktaya taşıyor. Casper Konfigüratör ile Excalibur G770, farklı ekran kartı ve işlemci seçenekleri ile birbirinden farklı performans deneyimlerini bir arada sunuyor. 6 çekirdekli Intel Core i7-9750H ve 4 çekirdekli Intel Core i5-9300H işlemcisi ile NVIDIA GeForceGTX1650 4GB GDDR5 veGTX1050 3GB GDDR5 ekran kartı seçenekleri bir arada bulunuyor. Oyunseverler www.casper.com.tr sayfası üzerinden ihtiyaçları doğrultusunda diledikleri konfigürasyonunu oluşturup sipariş verebilecek.

Ekran kartı ve işlemcisiyle maksimum keyif sunuyor

Excalibur G770, pascal mimarisine sahip GTX1050’nin yüksek performansı ile oyuncuları vazgeçilmez heyecana davet ediyor. NVIDIA’nın Turing mimarisine sahip GTX1650 ekran kartı önceki nesillere göre yüzde 30 daha yüksek performans sağlıyor. Oyuncuların ihtiyaçlarına kesintisiz cevap veren GTX1650 ekran kartı ile oyundan maksimum keyif almak ve sonunda hep kazanan olmak artık mümkün

Excalibur G770, oyun bilgisayarlarının olmazsa olmazı RGB klavyeden de vazgeçmiyor. Saatler boyunca heyecanını kaybetmeden oyun keyfi yaşatmak için her konfigürasyonda RGB klavyesi bulunuyor. Binlerce renk arasından moduna en uygun olanı seçebilme şansına sahip oyuncu, oyundan aldığı keyfi maksimum noktaya çıkartıyor.

Trendleri kucaklayan şık tasarım

Üstün performans ve şık tasarımı bir arada sunan Excalibur serisi, yeni bilgisayarı G770 ile global anlamda tasarım trendlerini yakından takibini sürdürüyor. En çok tercih edilen oyun bilgisayarı ekran boyutu olan 15.6“e sahip bilgisayar, şık tasarımı ve hafifliği bir arada sunuyor. Oyuncuların her an ve her yerde oyun oynaması için geliştirilen Excalibur G770, sadece 5.5 mm inceliğe sahip çerçevesi ile rakiplerinden farklılaşıyor ve muazzam geniş açı sunuyor. Tasarım konusundaki iddiasını özel alaşımlı alüminyum ile güçlendiren G770 sadece 2 kg ağırlığında. Ayrıca yansıtmasız Anti-Glare teknolojisine sahip ekranı ile kullanıcıyı gölgelerden ve yansımalardan koruyor ve saniyelik dikkat dağınıklığına dahi izin vermiyor.