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İSLAM Evvabin namazı nedir? Ne zaman ve nasıl kılınır?
İSLAM

Evvabin namazı nedir? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Evvabin namazı son dönemde araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, evvabin namazı nedir ve nasıl kılınır? Ne zaman kılınır?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:16:00 -
Evvabin namazı nedir? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Evvabin namazı, akşam namazından sonra veya kuşluk vaktinde kılınan nâfile namaz olarak bilinir. Evvabin kelimesi 'dönen, Allah'a yönelen, tövbe eden' anlamındaki evvabın çoğul halidir. Vatandaşlar da bu namazın nasıl kılındığına dair detaylı bilgi öğrenmek öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılı bilgiler…

Evvabin namazı nedir, ne zaman kılınır?

‘Evvâbîn’, tövbe edip Allah’a sığınanlar ve ona yönelenler anlamına gelmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.), evvâbîn namazının vaktinin kuşluk vakti olduğunu söylemiştir. (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 143, 144; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 366, 367, 372; Dârimî, Salât, 153). Bundan başka akşam namazından sonra kılınan nafile namaz (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, I, 250; VII, 191) için de, “Evvâbîn namazı” tabiri uygun görülmüştür. Hatta fıkıh geleneğinde ve halk arasında bu kullanım daha yaygın olandır.

Evvabin namazı nasıl kılınır?

Senetleri bakımından zayıf olmakla birlikte Resûl-i Ekrem’den (s.a.s.) nakledilen “Kim akşam namazından sonra kötü söz söylemeksizin altı rekât namaz kılarsa, bu kendisi için on iki senelik ibadete denktir” (Tirmizî, Salât, 209; İbn Mâce, İkame, 185) rivayeti de bazı âlimlerce evvâbîn namazı ile bağlantılandırılmıştır. Ayrıca Hz. Peygamberin kendisinin de akşam namazından sonra altı rekât namaz kıldığı rivayetler arasında yer alır. (Bkz. Şevkânî, Neylü’l-evtâr, III, 525).
Evvâbîn namazı, altı rekâtlık bir namaz ibadetidir. Söz konusu namaz tek selamla kılınabileceği gibi ikişer rekat halinde üç selamla da kılınması uygundur (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, I, 148).

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