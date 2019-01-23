0553 313 94 23

Evsiz kadına tecavüz edip, eşyalarını yakan zanlıyı tişörtü ele verdi

İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir parkta evsiz kadına tecavüz edip kıyafetlerini de yakan zanlı, polisin titiz incelemeleri sonucunda sarı renkli uzun kollu tişörtünden tespit edilip yakalandı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:23
Evsiz kadına tecavüz edip, eşyalarını yakan zanlıyı tişörtü ele verdi

Şişli'de bir parkta akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen G.Y. adlı kadına tecavüz ettiği iddiasıyla polis tarafından aranan şüpheli E.O.(25)  Tekirdağ Çerkezköy'de yakalandı. Polisin güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüpheliyi, sarı renkli uzun kollu tişörtünden tespit ettiği öğrenildi.

Şişli'de bir parkta 20 Ocak 2019'da meydana gelen olayda spor yapan bir vatandaş polisi arayarak, bir kadına tecavüz edildiği yönünde bir ihbar yaptı.  Olay yerine gelen polis ekipleri G.Y. adlı kadını perişan bir halde buldu. 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen G.Y. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

300 saatlik görüntü incelendi

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelinin sarı renkte uzun kollu tişört giydiği tespit edildi. Bunun üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsü titizlikle incelendi. Görüntülerdeki kişinin Çerkezköy'e gittiği belirlendi. Önceki gün polisin düzenlediği operasyonda şüpheli E.O. polis tarafından yakalanarak İstanbul'a getirildi.

"Hatırlamıyorum" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelinin daha önceden kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Poliste verdiği ifadesinde olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu söyleyen şüpheli "Hiç bir şey hatırlamıyorum. Kadını da tanımıyorum." dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Çağlayan adliyesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:23
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. evsiz kadına tecavüz ettiler
  4. Tecavüz şüphelisi
  5. giydiği tişört ele verdi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evsiz kadına tecavüz edip, eşyalarını yakan zanlıyı tişörtü ele verdi
    1. Evsiz kadına tecavüz edip, eşyalarını..
    2. Grip mi? Nezle mi? Griple nezle..
    3. Şanlıurfa'da kanocu sayısı arttı
    4. Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'in..
    5. Müjdat Gezen'in avukatından açıklama:..
    6. "Yüzyılın anlaşması İslam ümmetini..
    7. Altun: "ABD, Suriye'deki güçlerinin..
    8. Kocaeli'de cinayet
    9. Fernandao transferi resmen açıklandı!..
    10. Kılıçdaroğlu'ndan "Ayşen Gruda"..
    11. GÜNCELLEME - Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    12. Engelli öğretmen başvuruları başladı..
    13. İzmir'de sağanak
    14. Boşanmak isteyen eşini öldürmeye..
    15. Bulgar bakan açıkladı! 'Altın vize'..
    16. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    17. Belediye binasına silahlı saldırı..
    18. Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy..
    19. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    20. 400 yıl yetecek tuzumuz var!
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti