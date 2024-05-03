Evrimci ve ateist teori gitti ses onlardan geldi! CHP'de müfredat hazımsızlığı

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10 yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan ve evrimci dil ile ateist fikirlerden arındırılan yeni müfredat taslağından rahatsız olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve bazı milletvekilleri, TBMM'den Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yürüyerek burada basın açıklaması yaptı.

Yerli ve milli müfredat taslağını sindiremeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yeni müfredat taslağıyla ilgili açıklamasında, "Bu, eğitim bilimleri çerçevesinde hazırlanmış bir eğitim programı değil, bir dizi ideolojik saplantının yansıdığı bilimsel olmayan politik bir metindir. Eğitimin biliminin geldiği nokta ile uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur." diyerek nefret kustu.

Müfredat taslağı için “Arapça sözcüklerle bezenmiş” ifadesiyle mukaddesat karşıtlığını itiraf eden CHP’li Özçağdaş, nefret dolu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sunulan taslak program içinde yer alan kavramların tutarlılığı yoktur, kavramlar arası ilişkiler çelişkilerle doludur. Arapça sözcüklerle bezenmiş, anlam bütünlüğünden yoksun, oldukça karmaşık bir ortak metin ve buna bağlı olarak hazırlanan öğretim programlarının uygulanabilirliği de yoktur. Programda sadeleştirilen şeyler de belli. Cumhuriyet değerleri, Atatürk, bilim, sanat ve felsefe."

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Özçağdaş, programın bu haliyle Türkiye'nin geleceğine hizmet eden bir eğitim programı değil, dindar ve kindar nesiller yetiştirme hedefinden vazgeçmeyen AK Parti iktidarının çağ dışı eğitim manifestosu olduğunu ileri sürerek, "Cumhuriyet, aktif sorumlu yurttaşlar yetiştirilmesini isterken iktidar itaatkar ve kanaatkar nesiller yetiştirmek istiyor. Bu çağ dışı program taslağı da bunun bir eseri olarak karşımızda duruyor. Anayasanın laiklik ilkesinin düpedüz hedef alındığı bu programı tümden reddediyoruz." şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de “Bu modellerle Türkiye'yi adım adım geriye götürmek, laikliği yok saymak, Mustafa Kemal'i ve devrimlerini unutturmak kimsenin haddi ve hakkı değildir” diyerek milli eğitim modelini reddettiklerini ifade etti.

1 milyon 372 bin kez indirildi!

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Diyarbakır’ı ziyaret etti.

Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzalayan ve Vali Ali İhsan Su ile görüşen Bakan Tekin, daha sonra "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Tekin, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağına ilişkin, "Bir hafta içerisinde eğitim öğretim müfredatlarımız yani bizim program dediğimiz dokümanlar 1 milyon 372 bin defa indirilmiş. Yani o yüzlerce sayfa diye ifade ettiğimiz programlar 1 milyon 372 bin defa indirilmiş." dedi.

Bakan Tekin'e AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, Suna Kepolu Ataman ve AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak da eşlik etti.