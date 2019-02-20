Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve Bilim Merkezi 35 bin çocuğu ağırladı

Ankara’nın ilk interaktif çocuk müzesi olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve Bilim Merkezi, 2017 yılında açıldığı günden bu yana 35 bini aşkın başkentli çocuğu ağırladı.

Müzede, Pinokyo ve doğruluk, vahşi yaşam ve yardımseverlik, çevre ve saygı, veterinerlik ve sevgi, entomoloji ve birlik, bilim merkezi, planetaryum ve uzay merkezi alanlarında 4-12 yaş aralığındaki çocuklar eğitim alıyor. Etkinlik atölyesinde ise çocuklar, müzik eşliğinde özgürce boyama, tasarım çalışmaları yaparak sanatla buluşuyor. Teknolojinin olumsuz etkilerinden dolayı unutulmaya yüz tutmuş değerler, müzedeki alanlarda ayrı ayrı işleniyor. “Afrika ormanlarını keşfederken soyu tükenme tehlikesinde olan hayvanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Soframıza misafir olan sebzeler ve meyveler bizlere gelene kadar hangi işlemlerden geçiyor? Çevremize ne kadar saygılıyız? Hayvan bakımı ve bilinci, böceklerle olan işbirliğimizin dünyamıza katkısı neler olacak?” sorularıyla farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Tarihten bugüne bilimdeki gelişmeler, bilim insanları, birbirinden farklı atölye çalışmaları, 360 derece 3 boyutlu görüntülerle uzay keşfi için müzenin kapıları tüm çocuklara açık.

Uzman eğitmenler eşliğinde 75 eğitim

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde 75 dakikalık eğitim süresince seçilen alanla ilgili çocuklara eğitim verilirken, sonrasında oynanan oyunlar bilgiyi içselleştirmelerini sağlıyor. Farklı eğitim metotlarının harmanlanarak uygulandığı müzede; sosyal, bilişsel ve motor becerilere katkı sağlayacak etkinlikler ve çalışmalar yaş gruplarına göre özel olarak hazırlanıyor. Çocuklar dokunarak, sorarak, yaşayarak öğrenmenin keyfine varıyor.