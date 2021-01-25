Evoque 1.5 litrelik motor seçeneğiyle Türkiye’de

3 silindirli benzinli motor, ürettiği 160 BG güç ve 260 Nm torku ön tekerleklere 8 ileri otomatik şanzımanla aktarıyor.

“Bakış açınızı değiştirin”

Önden çekiş sistemi sayesinde sağlanan ağırlık tasarrufu ile 100 kilometrede 8.0 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi sunan Range Rover Evoque, 180g/km CO2 karbon salınımıyla da çevre dostu olmayı başarıyor. Range Rover Evoque’u incelemek üzere showroom’ları ziyaret edenleri “Bakış Açınızı Değiştirin” konseptiyle tasarlanan özel bir sergi de bekliyor.

BMW İdrive Sistemi'nin yeni nesli tanıtıldı

Öte yandan BMW, bu yıl dijital ortamda gerçekleşen CES 2021’de yeni nesil BMW iDrive’ı tanıttı. Bu sene 20’nci yılını kutlayan ve yine sınıfının referans noktası olmayı hedefleyen BMW iDrive’ın yeni nesli, ilk olarak BMW’nin elektrikli amiral gemisi BMW iX ile kullanıma sunulacak. Yeni BMW iDrive bilgi-eğlence sistemi, kullanıcılarına benzersiz bir teknolojik deneyim yaşatacak.