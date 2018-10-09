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Evlilikte bunlara dikkat edin

Toz pembe hayallerle evliliğe atılan adımlar, özellikle dış tesirler yüzünden ülkemizde de ağır ağır “birlikte yaşlanma”yı zorlaştırır oldu.

09 Ekim 2018 Salı 21:22
Evlilikte bunlara dikkat edin

“Çağdaş Yaşam” propagandaları ile kökünden, akrabalarından koparılıp büyük şehirlere savrulanlar, “çekirdek aile” tipinde hüsrana uğramaları artırdı.

Ayrıca gençler birbirlerinden beklentilerini ve şikayetlerini dile getirebilmek için iç gözlem becerisine sahip değiller. Muhabbet, sohbet, hediyeleşme, hizmet, takdir, teşvik, birlikte güzel vakit geçirme hep mutluluğun şifreleri olarak bilinir. Eşler birbirlerinin ihtiyaçlarını öğrenmeli ve bunları yerine getirmek için çaba göstermeli. Meselâ nedir o ihtiyaçlar?

Hanımların ihtiyaçları:

● Sevgi ve şefkat,

● İlgi ve destek,

● İstendiğini hissetme ihtiyacı

● Terk edilmeyeceğine inanma ihtiyacı

● Çocuklarını büyütme sorumluluğunu paylaşma ihtiyacı

● Açık iletişim ve danışma ihtiyacı

● Güvenlik ve korunma ihtiyacı

● Takdir edilme ve onay ihtiyacı

● Güleryüz ihtiyacı

● Maddi güven ihtiyacı

Erkeğin ihtiyaçları:

● Sevgi ve şefkat,

● İlgi ve destek,

● Bağımsızlık ihtiyacı

● Kendine güven ihtiyacı

● Saygı görme ihtiyacı

● Mücadelesine destek ihtiyacı

● Adil davranma ihtiyacı

● Maddi bağımsızlık ihtiyacı

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 21:22
  1. kadınların ihtiyaçları
  2. erkeklerin ihtiyaçları
  3. evlilik

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