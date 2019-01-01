Evlilikte bunlar çok önemli!

Önce seçim

Evlenip evlenmemek gibi, evliliğinizin mutlu ya da mutsuz oluşu da yaptığınız seçimlere bağlı. Hemen her konuda doğru seçimlerin çokluğu evliliği mutlu kılarken, yanlış seçimlerin çokluğu da mutsuzluk doğuruyor. Doğru seçimler yaptığımızda bunun hem kendimize hem de çevremizde bulunanlara yarar getireceğini bildiğimizden, bundan tarifsiz bir keyif duyuyoruz. Aksine yanlış seçimler yaptığımızda evliliğin de keyfine varamıyoruz.

Duyguların paylaşımı gibisi yoktur

Evlilik her şeyden önce bir kadın ve erkeğin aynı çatı altında yaşamaya karar verip, yuva kurma isteğiyle oluşur. Eşler birbirlerinden çok farklı oldukları halde benzer görünürler. Bunu en güzel ayna örneği açıklar. Aynaya baktığınızda tıpatıp kendinizi görürsünüz ya da gördüğünüzü sanırsınız. Oysa biraz daha dikkatlice bakarsanız, aynadaki görüntünüzün size benzediği halde çok farklı olduğunu anlarsınız. Görüntünüz tümüyle tersine dönmüştür. Çiftler de birbirinden çok farklı oldukları halde benzer görünürler. Onun için eşinizin sizinle aynı duygu ve düşüncede olmasını beklemeyip, duygularınızı paylaşın. Böylece birbirinizi daha kolay anladığınızı görürsünüz.

Anılarınızı çoğaltmalısınız

Arkadaşlıkları, dostlukları olduğu gibi evlilikleri de uzun süre yaşatacak olan paylaştığınız anılarınızın çokluğudur. Paylaşmanın özü zamanınızı eşinizle birlikte geçirmeye dayanır. İşiniz, arkadaşlarınız ve kişisel ilgileriniz ile eşinizle geçirdiğiniz zaman arasında dengeyi bulmalısınız. En basitinden günlük yaşamın sıradan bir parçası olan haftalık alışverişi birlikte yaparak, yeni anılar oluşturabilirsiniz.

Çatışma mı?

Evlilikler sanılanın tersine çatışmalardan dolayı bitmiyor. Tersine hiç çatışmaların yaşanmadığı bir evliliğin sağlıklı olduğunu söylemek imkansız. Çatışmalar doğru bir şekilde çözümlendiğinde çok yararlı olup, tutkularımızı ve davranışlarımızı yeni baştan incelemek, hayallerimizi genişletmek ve yeni çözüm yolları aramak için birer başlangıç olabiliyor. Evlilikte mutsuz sonlar, birdenbire bir patlama ile başlamıyor. Çiftlerin gerçekten hoşlandıkları neşenin, heyecanın ve şevkin yavaş yavaş kaybolmasıyla oluşuyor. Bunun en büyük sebebi, öncesinde gösterilen özeni çiftlerin evlendikten sonra devam ettirmemeleri. Bu tutum zamanla evliliği monotonlaştırıp, mutsuz sonun başlangıcı olabiliyor.