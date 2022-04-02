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Aktüel Evliliklerin yüzde 56,8’i görücü usulü
Aktüel

Evliliklerin yüzde 56,8’i görücü usulü

Türkiye’de haneyle ilgili konularda genellikle ortak karar alınırken, bu konular, yüzde 94,7 ile tatil biçimi ve yeri, yüzde 94,2 ile ailece ev dışında yapılan yeme içme ve eğlence gibi etkinlikler ve yüzde 93,3 ile akrabalarla ilişkiler olarak sıralandı. Türkiye İstatistik Kurumunun “Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2021” bülteni yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 21:52:00 -
Evliliklerin yüzde 56,8’i görücü usulü

Evli, eşi ölmüş ve boşanmış bireylerde, ilk evliliklerin yüzde 36,9’unun 20-24 yaş aralığında, yüzde 23,5’inin 25-29 yaş aralığında ve yüzde 16,5’inin 18-19 yaş aralığında gerçekleştiği görüldü. Evlilik deneyimi olan bireylerin (evli, eşi ölmüş ve boşanmış bireyler ile birden fazla evlilik yapmış olanların son evliliği dikkate alındığında) eş seçimini nasıl yaptıkları incelendiğinde, evliliklerin yüzde 46,1’inin görücü usulü ve kendi rızasıyla, yüzde 34,9’unun kendi kararı ve ailesinin rızasıyla, yüzde 10,7’sinin görücü usulü ve kendi görüşü sorulmadan aile kararıyla, yüzde 5,3’ünün kaçma/kaçırılma ve yüzde 2,7’sinin kendi kararı ve ailesinin rızası dışında gerçekleştiği görüldü. Evlilik deneyimi olan bireylerin eş seçimini nasıl yaptıkları cinsiyete göre incelendiğinde, görücü usulü ve kendi rızasıyla evlenen erkeklerin oranı yüzde 45,9, kadınların oranı yüzde 46,3 iken görücü usulü ve kendi görüşü sorulmadan aile kararıyla evlenen erkeklerin oranı yüzde 8,6, kadınların oranı ise yüzde 12,5 oldu.

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