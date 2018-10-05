Evlilikle ilgili doğru bilinen yanlışlar

MÜKEMMEL EŞ

Bir yerlerde bütün ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize cevap verecek biri var!

Hiç kimse mükemmel değil ve birlikte olduğumuz kişiyi bu heveslerimizde yaşayan kişiyle karşılaştırdığımızda hayal kırıklığı yaşamaya mahkumuz. Bunun sonucunda eşinizin yanlış kişi olduğuna inanıp, hiç emek harcamadan ilişkiyi sonlandırmanız mümkün. Aslında ihtiyacımız olan mükemmel bir eş değil, iyi bir eş. Eşinizde mutlaka olmasını istediğiniz en önemli özellikleri bulduktan sonra, geri kalanı anlaşmaya kalmış.

BENİ TAMAMLIYORSUN

Çiftler puzzle parçaları gibi bir araya gelerek bütünü oluşturmalı. Diğer parça olmadan yarım kalırsınız!

Gerçek şu ki hiçbir eş bizi tamamlayamaz. İlişki sizi tamamlamasını istediğiniz mükemmel kişiyi bulmaktan ibaret değil, önemli olan birbirinizi tanımak ve birbirinizden bir şeyler öğrenmek. Hatta farklı yönlerinizle birbirinize destek olmaktır.

GERÇEK AŞK KOLAYDIR

Gerçek aşk o kadar güçlüdür ki önünüze çıkan her engeli ve zorluğu kolayca aşabilirsiniz!

Pek çok çift bu inanışa sahip. Herhangi bir zorluk ya da çatışma yaşadıklarında, ilişkilerinde problem aramaya başlayıp, birbirlerine olan sevgilerini sorguluyorlar. Özellikle ilişkinin cicim ayları geçtikten sonra bu tür problemlerin yaşanması normaldir. Çünkü her iki tarafta gerçek yüzünü göstermeye başlıyor. Önemli olan farklılıklarınızı tartışıp, ortak bir noktada buluşabilmek... Bunu yapabilirseniz problem yok.

SONSUZ AŞK

Aşk sonsuza kadar tutkulu ve heyecanlı bir şekilde devam edecek ve midenizde her zaman kelebekler uçuşacak!

İlk aşık olduğumuzda hissettiğimiz heyecanın bir ömür boyu süreceğini düşünüyoruz. Ama ilk yıldan sonra bu duygular körelmeye başlıyor. Bu inanışa sahip kişiler, heyecanları bittiğinde aşık oldukları kişinin doğru kişi olmadığını ve aşkında gerçek aşk olmadığını düşünüyorlar. Aslında, ilk heyecanlar azalmaya başladıktan sonra ilişkiniz güçlenmeye başlıyor. Birbirinizi yakından tanıyıp, iyi kötü yanlarınızı bilip, ilişkinizi bu temeller üzerinde sürdürüyorsunuz.