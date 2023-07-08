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Gündem Evlilik teklifi faciayla bitti! Gelin adayı çok feci şekilde can verdi! Olacak iş değil
Gündem

Evlilik teklifi faciayla bitti! Gelin adayı çok feci şekilde can verdi! Olacak iş değil

Yeniakit Publisher
2023-07-08 17:07:00 -
Evlilik teklifi faciayla bitti! Gelin adayı çok feci şekilde can verdi! Olacak iş değil

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde evlilik teklifi feci şekilde ölümle sonuçlandı. Nizamettin Gürsu, Yeşim Demir’e Bozcaada’da evlilik teklif etti. Ardından Polente Burnu’na giderek gün batımına karşı romantik bir an yaşadılar. Ancak Demir dengesini kaybedip uçurumdan düşerek can verdi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde evlilik teklifi feci şekilde ölümle sonuçlandı. Nizamettin Gürsu, Yeşim Demir’e  Bozcaada’da evlilik teklif etti. Ardından Polente Burnu’na giderek gün batımına karşı romantik bir an yaşadılar. Ancak Demir dengesini kaybedip uçurumdan düşerek can verdi.

Üç yıl önce de Ümran ölmüştü

23 Ağustos 2020 tarihinde de Bozcaada'da arkadaşları ile tatil yapan endüstri mühendisi Ümran Önür (28), gün batımını izledikleri Polente'de uçurumdan yuvarlanarak yaşamını yitirmişti.

 
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