Evlilik teklifi faciayla bitti! Gelin adayı çok feci şekilde can verdi! Olacak iş değil
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde evlilik teklifi feci şekilde ölümle sonuçlandı. Nizamettin Gürsu, Yeşim Demir’e Bozcaada’da evlilik teklif etti. Ardından Polente Burnu’na giderek gün batımına karşı romantik bir an yaşadılar. Ancak Demir dengesini kaybedip uçurumdan düşerek can verdi.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde evlilik teklifi feci şekilde ölümle sonuçlandı. Nizamettin Gürsu, Yeşim Demir’e Bozcaada’da evlilik teklif etti. Ardından Polente Burnu’na giderek gün batımına karşı romantik bir an yaşadılar. Ancak Demir dengesini kaybedip uçurumdan düşerek can verdi.
Üç yıl önce de Ümran ölmüştü
23 Ağustos 2020 tarihinde de Bozcaada'da arkadaşları ile tatil yapan endüstri mühendisi Ümran Önür (28), gün batımını izledikleri Polente'de uçurumdan yuvarlanarak yaşamını yitirmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO