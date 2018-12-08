Evliliğin kabusları

Sert tartışma



Tartışmalar sert başladığında arada “yumuşama çabaları” olsa bile, kaçınılmaz olarak olumsuz bir havada sona eriyor. Sert başlangıç sizi başarısızlığa mahkum eder. Dolayısıyla tartışmaya sert başladığınızda, ‘fişi çekip’ bir ara verdikten sonra yeniden denemekte yarar var.

Eleştirmek

“Yine çoraplarını rastgele atmışsın. Yine unutmuşsun..” demek ince dile yakınmaktır. Fakat, “Niçin bu kadar unutkansın. Arkandan hep ben toplamak zorunda kalıyorum ve bu beni deli ediyor. Hiç umursamıyorsun!” cümlesi ise sert eleştiridir. Yakınma, belirli bir davranış üzerinde odaklanır, eleştiri suçlama ve genel karaktere yöneliktir. Eleştiri yaygınlaşırsa kötü sonuçlara yol açar.

Hor görmek

İğneleme, kuşkuculuk, hor görme biçimleridir. Sıfat yakıştırma, göz devirme, küçümseme, alay etme de.. Hor görme, tiksinmeyi ima ettiği için yuvayı zehirler. Hor görme, kaçınılmaz olarak daha fazla çatışmaya yol açar. Hatta tıbben tesbit edilmiştir ki, birbirini hor gören çiftlerin bulaşıcı hastalıkara (soğuk algınlığı, grip vs) yakalanma ihtimali, diğer insanların yakalanma ihtimalinden daha yüksektir.



Kendini savunma

Kocasından kötü davranışlar gören kadın gayet tabii kendini savunabilir. Kendini savunma bir çeşit karşı tarafı suçlamadır. Bununla söylenmek istenen şey, “Sorun bende değil, sende”dir. Ve işte savunmacılık arttıkça eşler arasındaki çatışma tırmanır.

Küslük

İşten eve döndüğünde eşinin eleştirileriyle karşılaşan ve gazetenin arkasına saklanan bir koca, ne kadar az tepki verirse karısı da o kadar çok bağırır. Sonunda adam ayağa kalkıp odayı terk eder. Karısıyla yüzleşmek yerine bağlantıyı keser. Duvar örme daha çok erkeklerde yaygındır ve bu durum daha çok evliliğin çürüme dönemlerinde görülür.



Dolup taşmak

İnsanlar genellikle dolup taşma hissine karşı bir koruma olarak duvar örer. Dolup taşmanız eşinizin olumsuz tavrının - eleştiri, hor görme, kendini savunma kisvesi altında olabilir - sizi sarsacak kadar bunaltıcı ya da ani olduğu anlamına gelir.



Bedenin isyanı

Çiftlerin tartışma sırasındaki fiziksel değişikliklerine bakıldığında durumun sıkıntı vericiliği de ortaya çıkar. Kalp hızı 165’e çıkabilir (30 yaşlarındaki bir erkeğin tipik nabzı 76, kadının ise 82’dir).

Eşlerden biri tartışma sırasında sık sık dolup taşıyorsa boşanacaklarını öngörmek zor değildir. Tekrarlanan taşma sahneleri iki sebeple boşanmaya yol açar. Birincisi eşlerden en azından birinin ötekiyle uğraşırken şiddetli bir duygusal gerginlik hissetmesi, ikincisi ise taştığını hissetmenin fiziksel duyumları -kalp hızındaki artış, terleme vs- verimli, sorun çözücü bir tartışmayı neredeyse imkansız kılması.



Onarma çabaları

Onarma girişimleri sadece eşler arasındaki gerilimi azalttığı için değil, stres düzeyini düşürerek kalp atışının hızlanmasını ve taşma hissini engellediği için de evlilikleri korur. Eşler birbirlerini aşağılayıp kendilerini savundukça taşma daha da sıklaşır ve onarma girişimini işitip karşılık vermek iyice zorlaşır. Duygusal zekânın hâkim olduğu evliliklerde onarma başarısı yüksektir. Mesela böyle bir tartışma sırasında çiftlerden biri diğerine dil çıkarıyor, bazıları gülüyor, bazıları özür dileyebiliyor..



Geçmiş depreşmesi

Evlilik iyi gitmiyorsa geçmiş yeniden ve en kötü biçimiyle yazılır. Kadın, gelinliğinin ucuzluğunu veya doğumdan sonra ona yeterince destek olmadığını hatırlar. Mutlu bir evlilikte erkek evlilik yıldönümünü unutmuşsa, kadın muhtemelen, “Son zamanlarda büyük stres altında, o yüzden unutuyor” diye düşünür. Mutsuz bir evlilikte ise “Benden ne istiyor?” diye kızar. Bütün bu kriterler bir araya gelmişse boşanma kaçınılmaz olur. Ama belki de henüz her şey bitmiş değildir. Evliliğinize ikinci bir şans tanıyabilirsiniz.