Evli kadına ahlaksız teklife meydan dayağı!
Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Çukurköprü köyünde evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar atarak buluşma teklif eden şahsa köylüler tarafından meydan dayağı atıldı.12 Temmuz 2018 Perşembe 15:20
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Çukurköprü köyünde yaşayan evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderen İ.G. adlı kişi, kadına buluşma teklif etti. Kadının durumu yakınlarına haber vermesi üzerine yakınları buluşma teklifini kabul etmesini söyledi. Mesaj çektiği kadınla buluşacağını zanneden İ.G., köye gelince karşısında kadının yakınlarını ve köylüleri buldu. Köylüler ve kadının yakınları tarafından dövülen, linç edilmekten son anda kurtulan İ.G. hakkında kadın şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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