Evlerini sökerek bölgeden ayrıldılar! İsrail zulmü bunu da yaptırdı

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail tarafından İşgal altında tutulan Batı Yaka’nın Ürdün Vadisi bölgesinden 7 Filistinli aile, teröristlerin ve Filistin topraklarını gasbeden yahudilerin artan saldırıları nedeniyle evlerini sökerek bölgeden ayrıldı.

Tubas Valiliği'nde Ürdün Vadisi dosyasından sorumlu Mutez Bişarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in artan saldırıları nedeniyle Meyte köyünde yaşayan 7 ailenin, sabah saatlerinde barınaklarını sökerek başka bir bölgeye göç etttiğini belirtti.

 

Fanatik İsraillilerin gece el-Meyte köyünde boş çadırları ateşe verdiğini, bunun son dönemde artan saldırıların bir parçası olduğunu anlatan Bişarat, söz konusu saldırıların darp, kundaklama, hayvan hırsızlığı, otlatmanın engellenmesi ve tarım arazilerinin tahrip edilmesini içerdiğini aktardı.

 

Yaşananların bölge sakinlerini sürekli korku ve tedirginlik içinde yaşamaya zorladığını dile getiren Bişarat, ailelerin herhangi bir koruma ya da destek bulamadığını vurguladı.

 

İşgal altındaki Batı Yaka’nın doğusundaki Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan Filistinlilerin yaşadığı El-Meyte köyü halkı, İsrail’in yıkım ve zorunlu göç tehdidiyle mücadele etmeye çalışıyor.

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, Batı Yaka ve Doğu Kudüs dahil, bölgede saldırıların arttığına dikkati çekiliyor. Bu süreçte öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin hız kazandığı aktarıldı.

 

 

Resmi verilere göre saldırılar, fiziksel şiddet, ağaçların sökülmesi, tarlaların yakılması, çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi, mülklere el konulması ve evler ile tarımsal yapıların yıkımını kapsıyor. Bu saldırılar sonucunda daha önce de 125 Filistinli ailenin yerinden edildiği bildirilmişti.

Filistinli yetkililer, söz konusu uygulamaların işgal altındaki Batı Yaka’nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunarak, bunun Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen Filistin devletinin kurulma ihtimalini ortadan kaldırabileceğini belirtiyor.

