Evlerimizdeki çocuklarımızda da suyu iktisatlı kullanma şuuru hasıl olsun

Sularımız sınırsız değil. Suyu iktisatlı kullanmamız lazım gelmektedir. İnsanların elleriyle yaptıklarından dolayı yağmurlarımız ve kar yağışlarımız azalmış durumdadır. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Eskiden yağmurlarımız ve kar yağışları çok yüksekti. Yağmur yağdığı zaman günlerce yağmur yağardı. İnsanlarımız günah batağına daldıklarından lüks binalar yapmak adına ormanlarımız katlediklerinden ve yüksek binalar yapmak adına yarışa girdiklerinden sonra yağmur ve kar yağışlarında azalmalar oldu.

Bakınız açık yazıyorum yakın bir gelecekte nasıl ki emperyalistler petrol için savaşlar çıkarmışlarsa aynen öylece su için de savaşlar çıkaracaklardır. Her şeye hazırlıklı olmamız lazım gelmektedir.

İslam iktisat dinidir. “Peygamberimiz evimizin önünden bir nehir aksa ve ondan abdest almamız lazım gelse yine suyu iktisatlı kullanmamızı suyu israf etmememizi emretmektedir.” Bu hadis bile İslam’ın suda ne kadar iktisatlı olmamızı göstermektedir.

Geçenlerde okuduğum bir makalede şehirlerimize yağmur ve kar yağmamasının en önemli sebebinin yüksek binalar olduğunu yazmıştı müellif. Bu münasebetle binaların yere yakın ve ağaçlar içerisinde yapılması daha bilimsel olduğunu yazmak isterim. Belgesellerden gelişmiş ülkelere baktığımda bunu gördüm. Bir iki katlı ve ağaçlar içerisinde yapılmaktadır bu ülkelerde ki binalar. Bu binalar hem daha kullanışlı ve hem daha sağlıklı binalardır.

Ormanlarımızı kesmememiz lazım geldiğini her defasında vurguladık. Ormanlar yağmuru çekmektedir. Bundan dolayı şehirlerimizde yeni ormanlar oluşturmamız lazım gelmektedir. Şehirlerimizin hem içerisinde hem de kenarlarında büyük çaplı ormanlar oluşturmamız hem sağlığımız için çok gereklidir hem de yağmur yağması için elzemdir.

Ağaç dikme seferberliği yapmamız lazım gelmektedir. Hemen her ilde Orman Genel Müdürlüğümüzün tarafından ağaç dikme etkinlikleri yapılması yarınlarımızı kurtarmamız adına önemlidir. Ağaç dikme seferberliği başlatmamız lazım gelmektedir.

Anne babalar evlerde suyu iktisatlı kullanmaları lazım geldiğinden, evlerimizdeki çocuklarımızda da suyu iktisatlı kullanmamız şuuru hasıl olsun. Bizler evimizin önünden nehirden de iktisatlı abdest almamızı tavsiye eden bir Peygamberin Ümmeti olduğumuzdan elimizden geldiğince suda tasarufta bulunmamız lazım gelmektedir. Gerisini siz düşünün.

Kardeşlerim yarınlarımızı garanti altına almamız için suda tasarrufta bulunmamız kaçınılmazdır. Aksi takdirde her geçen gün azalan yağmurlarımız yüzünden barajlarımız dibe vuracak ve şehirlerimizin barajlardaki suların azalmasından dolayı da su sıkıntısı çekecektir. Elektriksiz yaşayabiliriz ama susuz yaşayamayız. Çünkü su insanların hayvanların ve bitkilerin en temel ihtiyacıdır. Susuz yaşayamayız. Bundan dolayı ülkemizin su kaynaklarının güzel kullanılması adına su israfının önüne geçilmesi varlığımızın adına önemlidir. Bizler eskisi gibi su zengini bir ülke değiliz. Sularımız ancak bizlere yetmektedir. Başkasına verilecek suyumuz yoktur. Bunun da burada önemle bilinmesini arzu etmekteyim. Hayat iman ve cihattır...