  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Evleri ve okul kantinlerini soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

Denizli’de okul ve evlere dadanan ve gençlerden oluşan 5 kişilik hırsızlık çetesi, laptop, bozuk para gibi değerli buldukları her şeyi çaldı.

2020-04-24 12:25:46 -
Evleri ve okul kantinlerini soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

Denizli’de okul ve evlere dadanan ve gençlerden oluşan 5 kişilik hırsızlık çetesi, laptop, bozuk para gibi değerli buldukları her şeyi çaldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakalan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanırken 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, kentte bir süreden bu yanan girdikleri evlerden laptop başta olmak üzere değerli eşyalar, okul kantinlerinden ise para çalınması üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler hırsızlığı gerçekleştiren şahısların S.E., B.B., S.Y., E.Y. ve M.C.U isimli şüpheliler olduğunu belirledi. Çok sayıda güvenlik kamerası ile görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler şahsılar hırsızlık esnasında maske takmalarına rağmen belirlemeyi başardı. Ardından şahıslara yönelik operasyon düzenleyen ekipler şahısları gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşları 18’den küçük olan 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3’ü ise tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı