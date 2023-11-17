Evlenecek gençlere müjde! 150 bin TL'lik kredi kanunu Meclis'te
Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi desteği sağlanacak.
Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi verilecek. Pilot uygulama depremin yaşandığı illerde başlayacak.
2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla faizsiz kredi verilecek.
ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNDE
Uygulama deprem bölgesinden başlatılacak.
Aile ve Gençlik Fonu kurulması hakkındaki teklif, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.
Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.
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KREDİ MİKTARI HER YIL ARTACAK
Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.
Başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak.
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