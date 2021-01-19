Evlat nöbetleri PKK'yı çıldırttı! İftiralara başladılar

Terör örgütü tarafından zorla kaçırılan çocukların geri dönmesini sağlamak için HDP Diyarbakır İl binası önünde 505 gündür yağmur, çamur demeden devam eden ve her geçen gün yeni bir ailenin katıldığı evlat nöbeti, terör örgütü ve örgütün yayın organlarını rahatsız etmeyi sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sık sık evlat nöbetinin bitmesi gerektiğini söyleyen ve evlat nöbeti nedeniyle örgütte televizyon izlemeyi dahi yasaklayan PKK'lı sözde yöneticiler, terör örgütünün yayın organlarını devreye soktu. Evlat nöbeti ile ilgili yalan haberler servis eden PKK, 505 gündür devam eden nöbete gölge düşürmeye çalışıyor.

Son olarak terör örgütüne bağlı bir yayın organı "Polis, HDP Diyarbakır il Binası önünde oturması için Hanım Sever adlı kişiye 10 bin TL para teklif etti" yönünde evlat nöbetindeki aileleri de zan altına alan çirkin bir iftira ortaya attı.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçlerince terör örgütünde bulunan Amara Viyan kod adlı Rojda Sever ve Amara Beritan kod adlı Rozerin Sever'in ailesinin de desteğini alarak teslim olmasını sağlamak için baba ile bir kez görüşme gerçekleştirdi. Baba İsmail Sever'in örgüt sempatizanı olduğunun anlaşılması üzerine bu görüşme uzatılmayarak sonlandırıldı. Ayrıca söz konusu haberin aksine güvenlik güçlerinin baba dışında anne Hanım Sever ile hiç görüşmediği belirlendi.

Rahatsızlığın nedeni ikna yoluyla teslimlerin artması

Terör örgütünden son yılların en yüksek kaçışların yaşanmasıyla PKK'lı sözde yöneticiler güvenlik güçlerinin ailelerle görüşmesinden ve evlat nöbetinden rahatsızlığını artırdı. Jandarma ve emniyet ikna birimlerinin 12 bin aile ile görüşmesi ve Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetinin katkısıyla 2016'dan bugüne kadar 874 örgüt mensubu sadece ikna yoluyla teslim oldu. Bu ikna çalışmaları ile evlat nöbetindeki 22 aile de çocuklarına kavuştu.