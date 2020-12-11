Evlat nöbeti 465. gününde! HDP ‘oğlun bizde’ deyip PKK’ya verdi

Hakkari'den 5 yıl önce 18 yaşında dağa kaçırılan oğlu Necmettin için eylem yapan anne Kübar Ötken, evladını aradıklarında HDP'lilerin oğlunun kendilerinde olduğunu söylediğini belirterek, "Daha sonra HDP oğlumu PKK'ya verdi” dedi. Yüksekova’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Melek için oturma eyleminde yer alan anne Çiğdem Fırat da Kürtçe yaptığı konuşmada, "Kızım gelene kadar HDP'nin kapısından gitmiyorum. Melek, beni görüyorsan Allah rızası için gel. Seni kandırıyorlar 'Devlet size işkence yapacak' diye. Öyle bir şey yok. Sen de gel annene" ifadelerini kullandı. Mehmet Laçin’in, 9 yıl önce dağa kaçırılan kızına kavuşmak için İzmir HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine ise 7 yıl önce kaçırılan oğlu için Muhbet Alemdağ'ın da katılmasıyla İzmir’de evlat nöbeti tutan ailesi sayısı 3’e yükseldi.