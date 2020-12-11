  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Evlat nöbeti 465. gününde! HDP ‘oğlun bizde’ deyip PKK’ya verdi
Gündem

Evlat nöbeti 465. gününde! HDP ‘oğlun bizde’ deyip PKK’ya verdi

Çocukları HDP tarafından kandırılarak terör örgütü PKK’ya gönderilen Diyarbakır annelerinin HDP önündeki evlat nöbeti 465'inci gününe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:13:00 -
Evlat nöbeti 465. gününde! HDP ‘oğlun bizde’ deyip PKK’ya verdi

Hakkari'den 5 yıl önce 18 yaşında dağa kaçırılan oğlu Necmettin için eylem yapan anne Kübar Ötken, evladını aradıklarında HDP'lilerin oğlunun kendilerinde olduğunu söylediğini belirterek, "Daha sonra HDP oğlumu PKK'ya verdi” dedi. Yüksekova’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Melek için oturma eyleminde yer alan anne Çiğdem Fırat da Kürtçe yaptığı konuşmada, "Kızım gelene kadar HDP'nin kapısından gitmiyorum. Melek, beni görüyorsan Allah rızası için gel. Seni kandırıyorlar 'Devlet size işkence yapacak' diye. Öyle bir şey yok. Sen de gel annene" ifadelerini kullandı. Mehmet Laçin’in, 9 yıl önce dağa kaçırılan kızına kavuşmak için İzmir HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine ise 7 yıl önce kaçırılan oğlu için Muhbet Alemdağ'ın da katılmasıyla İzmir’de evlat nöbeti tutan ailesi sayısı 3’e yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Emniyetten dolandırıcılık uyarısı
Aktüel

Dikkat! Emniyetten dolandırıcılık uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, "WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcıl..
Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı
Dünya

Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tavsiyesiyle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava sa..
Merkel: Tüm dengeler değişecek
Dünya

Merkel: Tüm dengeler değişecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Salgın, dünyadaki güç dengelerini, özellikle iktisadi olarak ama belki de sosyopolitik olarak da yeniden d..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay