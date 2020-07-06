Evlat nöbeti 308. gününde! İki cihanda da iki elimiz yakalarında

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır anneleri, evlatlarını PKK’dan söküp almaya kararlı. 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlayan evlat nöbeti, 308 günü geride bırakırken, evlat hasretiyle yanıp tutuşan aileler, Akit aracılığıyla bir kez daha evlatlarına seslenerek, HDP/PKK’ya lanet etti. Dağa kaçırılan kızı Ceylan için Bursa'dan gelerek oturma eylemine katılan anne Türkan Mutlu, “Kızım, İstanbul'dan HDP Diyarbakır il binasına getirildi ve buradan terör örgütüne teslim edildi. Kızımı PKK’ya teslim ettiler. Ben kızımı onlar için yetiştirmedim. Kızımı almadan buradan ayrılmayacağım. Bir yıl olacak biz burdayız. İsterse 10 yıl olsun çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Bütün gözü yaşlı analar için burdayız. 13 tane genç örgütten kaçıp teslim oldu. Kaçırılan bütün çocuklar gelecek, burada ağlayan bütün anne babalar evlatlarına kavuşacak. İki cihanda da iki elimiz yakalarında olacak. Kızım devletine teslim ol. 13 kişi ailelerinin yanına geldi. Seni o kadar özledim ki sözün bittiği yerdeyim” dedi.

Buna son vermek istiyoruz

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için oturma eylemi yapan acılı anne Zümrüt Salim ise şunları söyledi: “İlkokul çağındaki evladımı kaçırdılar. Hiç vicdanları yok. Onlara lanet olsun. Ben artık oğlum Hamza’ya kavuşmak istiyorum. Buradaki bütün anneler eylemi, evlatlarına kavuşana kadar sürdürmekte kararlı. Ne kadar zaman geçerse geçsin biz hep burada olacağız. Çocuklarımızdan ayrı bayramlarımız geçti. Onlarsız her gün buruk geçti. Biz artık buna son vermek istiyoruz. Çocuklarımızı alıp evlerimize dönmek istiyoruz. Çocuklarımızı HDP’nin, PKK’nın eline bırakmayacağız.”