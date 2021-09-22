Evlat edinen anne ve babadan maaş alınır mı? Yetim aylığı nasıl alınır kimler alır?

Sigortalının ölümü halinde geride kalan hak sahiplerinin hayatlarını sürdürebilmeleri için sosyal güvenlik sistemi kendilerine dul aylığı bir başka ifadeyle ölüm aylığı ve yetim aylığı bağlanıyor.

Evlat edinen anne ve babadan maaş alınır mı?

Maaşlardan biri brüt asgari ücreti geçtiği için SGK kendisini evlat edinen babasından aldığı maaşı iptal ediyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre hem öz babasından hem de kendisini evlat edinen babasından maaş almasına bir engel yok. İşlemin iptali için açtığımız davada mahkeme müvekkilin hem öz babasından hem de kendisini evlat edinen babasından maaşlardan biri brüt asgari ücreti geçse bile 2 maaşı da alabileceğine karar verdi.

Benzer durumda olan kişiler, evli olmayan kadınlar hem öz ebeveyninden hem de kendilerini evlat edinen ebeveynlerinden maaşlardan birisinin brüt asgari ücreti geçip geçmemesi fark etmeksizin maaş alabilirler. Önemli olan ebeveynlerin sigortalık türleri ve vefat tarihleri. Ebeveynlerden birisi Emekli-Sandığı iştirakçisi diğeri Bağ-Kur emeklisi olarak vefat ettiyse ve vefat tarihleri 2008 yılından önce ise ikisinin üzerinden de maaş bağlanabilir.