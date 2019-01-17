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Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni transferler mutlu

- Sarı-siyahlı futbolcu Robin Yalçın:"Ligin ikinci yarısının iyi geçmesini temenni ediyorum. Erol hocanın oyun disiplinini biliyorum. Uyum sağlamak benim için kolay olacak"- Barış Alıcı:"Evkur Yeni Malatyaspor takımını en güzel yerlerde görmek için çabalayacağız"

17 Ocak 2019 Perşembe 19:48
Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni transferler mutlu


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan Robin Yalçın ile Barış Alıcı, ikinci yarıya iyi başlamayı hedefliyor.

İki futbolcu, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor ile yollarını ayırmasının ardından Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalayan Robin Yalçın, sarı-siyahlılarda güzel bir ortam bulduğunu, takıma katıldığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Ligin ikinci yarısına zorlu bir maçla başlayacaklarını aktaran Robin, "Göztepe maçı zorlu geçecek ama iyi çalışıyoruz. İnşallah 3 puanı alacağız. Ligin ikinci yarısının iyi geçmesini temenni ediyorum. Ben Almanya'da futbol oynadım. Erol hocanın oyun disiplinini biliyorum. Uyum sağlamak benim için kolay olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-siyahlı takımdaki forma rekabetine hazır olduğunu dile getiren 24 yaşındaki oyuncu, "Forma rekabetine yüzde yüz hazırım. Çaykur Rizespor'da forma giydiğim dönemde burada maç yapmıştık. Burası deplasman takımlarının oynaması için çok zor bir yer. Malatya'nın takımı ve taraftarı iyi. İnşallah hep beraber başaracağız." diye konuştu.

Robin Yalçın, bir basın mensubunun, "Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de ilk 5 içerisinde yer alabilecek kalitede bir takım mı?" sorusuna, "Tabii takım ligin ilk yarısını üçüncü sırada tamamladı. Güçlü ve iyi bir takım. İki haftadır buradayım, taktik anlamda çok güçlü ve disiplinli bir takım. Burada olmaktan memnunum ve çok şükür buradayım. Çalışarak, takıma katkı sağlayacağım." yanıtını verdi.


- Barış Alıcı: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"


Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralanan Barış Alıcı, ikinci yarıda Evkur Yeni Malatyaspor'un başarısı için elinden gelen mücadeleyi göstereceğini aktardı.

Takıma katkı sağlamak için yüzde yüz performans göstereceğini vurgulayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, "Evkur Yeni Malatyaspor takımını en güzel yerlerde görmek için çabalayacağız. Ligde üçüncü sırada yer alan bir ekibe geldim. Takımdaki sistem ve arkadaşlık üst düzeyde. Bu rekabetin içinde ben de performansımı göstereceğim. Önümüzdeki 6 aylık süreçte elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sonrasında daha güzel günler olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olduklarını, Yeni Malatya Stadı'nın ambiyansı ve sarı-siyahlı taraftarların coşkusunun çok güzel olduğunu kaydeden Barış Alıcı, "Umarım ikinci devrede de bu ambiyans devam eder, biz de buraya yüzde yüz katkı sağlarız." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 19:48
  1. Barış Alıcı
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Malatya
  5. Robin Yalçın
  6. Spor Toto Süper Lig

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