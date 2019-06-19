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Evkur Yeni Malatyaspor, NK Olimpija Ljubljana-Rigas FS maçının galibiyle eşleşecek

Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:17
Evkur Yeni Malatyaspor, NK Olimpija Ljubljana-Rigas FS maçının galibiyle eşleşecek

Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile Letonya temsilcisi Rigas FS arasında oynanacak maçın galibiyle eşleşecek.


Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Evkur Yeni Malatyaspor, 25 Temmuz’da çıkacağı ilk maçı düşünmeye başladı.


Sarı-kırmızılı temsilcimiz, çekilen kura sonucu Slovenya Temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile Letonya Temsilcisi Rigas FS arasında oynanacak maçın galibi ile eşleşecek.


İsviçre’deki kura çekimine katılan Evkur Yeni Malatyaspor Genel Sekreteri Burak Çakır, Slovenya ve Letonya temsilcilerinin galipleriyle eşleşeceklerini belirterek, “UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Slovenya Temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile Letonya Temsilcisi Rigas FS arasında oynanacak maçın galibi ile eşleşeceğiz. Malatyamıza hayırlı olsun. 16 yıl aradan sonra Malatya şehri yeniden Avrupa heyecanı yaşayacak. Rakiplerimiz kendi liglerinde başarılarıyla tanınan takımlar. Biz de yeni teknik heyetimiz ve mevcut takımımıza yapacağımız katkılarla ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz inşallah. Tekrardan Türk futboluna ve Malatya’ya hayırlı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:17
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