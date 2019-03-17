Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0 (İlk yarı) Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor evinde MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Stat: Yeni Malatya Hakemler: Özgür Yankaya, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Pereira, Guilherme, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill Sarı kart: Dk. 34 Orgill (MKE Ankaragücü) Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 8. dakikada Sacko'nun sağ kanattan altıpasa yaptığı ortada kaleci Farnolle, topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 12. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda, kaleciyi geçen topa arka direkte Robin Yalçın dokunamadı ve net bir pozisyondan yararlanamadı. 27. dakikada Pereira'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 37. dakikada Boyd'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen top kaleci Farnolle'de kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya, "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz" yazılı pankartla çıktı.

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