0553 313 94 23

Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor evinde MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

17 Mart 2019 Pazar 14:37
Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0 (İlk yarı)

 

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Pereira, Guilherme, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill

Sarı kart: Dk. 34 Orgill (MKE Ankaragücü)

 

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada Sacko'nun sağ kanattan altıpasa yaptığı ortada kaleci Farnolle, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

12. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda, kaleciyi geçen topa arka direkte Robin Yalçın dokunamadı ve net bir pozisyondan yararlanamadı.

27. dakikada Pereira'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

37. dakikada Boyd'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen top kaleci Farnolle'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya, "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:37
  1. Çanakkale
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Malatya
  5. MKE Ankaragücü
  6. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan:"Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Ey Sezai, sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var, defol git oraya, orada yaşa"
    1. Erdoğan:"Benim ülkemde Kürdistan diye..
    2. "Sadece çocuklarımın değil camideki..
    3. Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş..
    4. Erdoğan: "(İzmir) Yıllardır..
    5. Erdoğan: "(Tunç Soyer) Bu aday CHP'nin..
    6. GTO’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgütün..
    8. Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler..
    9. Fadıloğlu 18 Mart Çanakkale Zaferini..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin Buca..
    11. Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen..
    12. Otobüste uyuşturucu ile yakalanan..
    13. Ülkü Ocakları İl Başkanı Akgül’den..
    14. Askeri üssü basıp askerleri katlettiler!
    15. Bakan Selçuk, Kars’ta açıklamalarda..
    16. Otobüste uyuşturucu haplarla..
    17. Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
    18. Çatıda sıkışan kediyi kurtararak..
    19. Horoz dövüştürenlere operasyon
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir için..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu