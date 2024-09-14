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Kadın - Aile Evinizin mis gibi kokması için doğal tarif! Tek hamlede kurtulun: Kokusu günlerce gitmeyecek
Kadın - Aile

Evinizin mis gibi kokması için doğal tarif! Tek hamlede kurtulun: Kokusu günlerce gitmeyecek

Yeniakit Publisher
2024-09-14 00:21:00 - 2024-09-14 15:53:29
Evinizin mis gibi kokması için doğal tarif! Tek hamlede kurtulun: Kokusu günlerce gitmeyecek

Evinde adeta mis gibi bir kokunun olmasını isteyen herkesin pratik bir şekilde yapabileceği birbirinden muazzam tarifler. Tek hamlede kurtulun, kokusu günlerce gitmeyecek.

Ev dediğin mis gibi kokacak, değil mi? Artık kendi oda kokunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Eviniz çiçek mi koksun, meyve mi? Karar verin ve başlayın. Çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz birkaç tarif ile evlerinizin kokusu değişecek. Dilerseniz birkaç öneri paylaşalım, siz de zevkinize göre kendi oda kokularınızı yapın!

Eviniz mis gibi koksun ister misiniz? O zaman bu önerilere dikkat...

Çiçek kokusu mu, meyve kokusu mu?

En sevdiğiniz çiçeğin kokusu mu yoksa yemeye doyamadığınız meyvenin kokusu mu sarsın evinizi? Buna karar verdikten sonra istediğiniz şeyin yağını bulabiliyorsanız artık eviniz öyle kokabilir.

İhtiyacınız olanlar:

1 litre su
2 çay kaşığı karbonat
İstediğiniz yağ

Suyun içine karbonatı ekleyip karıştırın. Sonrasında mandalina, yasemin, menekşe, lavanta, vanilya gibi esanslı yağlardan istediğinizi seçip 15 damla kadar ekleyin ve iyice çalkalayın. Oda kokunuz hazır! Bu karışımı sprey özelliği olan bir şişeye doldurarak kullanabilirsiniz. Yalnız her kullanımdan önce çalkalamayı unutmayın!

Evinizde Orman Esintisi İstiyorsanız Buyurun Tarife!

Orman ağaçlarının huzur vericiliğinin tadını çıkarmak istiyorsanız bu oda kokusu tam size göre! 3 yağın birleşimi ile yapacağınız bu oda kokusu ile evinizi mis gibi ağaç kokusu saracak.

İhtiyacınız olanlar:

1 litre su
Köknar yağı
Çam yağı
Ardıç yağı
Suyun içine her çeşit yağdan yedişer damla damlatın. Sprey şişeye doldurun ve iyice çalkalayın. Evinizin her köşesine sıkın ve kendisini ormandaymış gibi hissedin.

Baharat ve Şeker Sevenler İçin Oda Kokusu

Parfüm seçiminiz baharatlı olanlardan yanaysa bu oda kokusuna bayılacaksınız.

İhtiyacınız olanlar:

1 litre su
Hindistan cevizi yağı
Tarçın yağı
Vanilya yağı

Suyun içine 7 damla Hindistan, 7 damla vanilya, 5 damla tarçın yağı ekleyerek iyice karıştırın. Sprey bir şişe yardımıyla tüm evinizi sevdiğiniz gibi kokutun.

Oda Kokunuz Her Daim Bir Köşede Dursun İstiyorsanız

Oda kokunuzu sprey şişe ile sıkmak istemiyorsanız size harika bir önerimiz var.

İhtiyacınız olanlar:

Küçük cam şişe
Bambu dalları
Tarçın yağı
Okaliptüs yağı
Misket limonu

Cam şişenin içine 4 damla tarçın yağı, 1 damla okaliptüs yağı koyun ve birkaç damla misket limonu damlatın. Şişenin içine bambu dallarını yerleştirdiğinizde bütün koku evinize yayılacak. Dilediğiniz yağları karıştırarak bu şekilde dekoratif oda kokuları hazırlayabilirsiniz. Hem güzel bir görüntü elde edersiniz, hem de eviniz her daim güzel kokar.

Doğal kokular içerisinde yer alan lavanta, nane, limon, çam ve narenciye gibi notaları evin güzel kokması için tercih edebilirsiniz. Ev nasıl güzel kokar diye düşünüyorsanız aromatik kokuları yaşam alanınızın farklı yerlerine yerleştirerek ortamın havasını ferah ve hoş kokular ile doldurabilirsiniz.

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