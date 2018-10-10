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Evinizi yenilerken aklınızda bulunsun

Evinizi yenilerken dikkat etmeniz gerekenleri derledik...

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:58
Evinizi yenilerken aklınızda bulunsun

Evinizin dekorasyon çalışması için öncelikle mobilya seçimlerinde aceleci olmamalısınız. Evinizin dekorasyon yapılacak bölümlerinde kaç metrekare alan var; ilk bunu hesaplamanız gerek. Salon dekorasyonları için sizlere birkaç öneri de bulunabiliriz. Mesela 27 metrekarelik salonunuz varsa ve dikdörtgen ise, uzun duvarın ortasına 230 cm’lik modern görünümlü en yeni tasarımlardan oluşmuş bir televizyon ünitesi koyabilirsiniz. Hemen devamında karşı duvar kısmı, muhtemelen pencere olacaktır. O tarafa 2 tekli ve çift kişilik koltuk takımının çift kişilik olanını yerleştirebilir; evin diğer köşe kısımlarına gelecek şekilde tekli koltukları oturtabilirsiniz. Bahsettiğimiz ürünler tasarım olarak hayalidir. Siz beğendiğiniz, sevdiğiniz modelleri seçerek bu şekilde bir düzen oluşturabilirsiniz.

Salonunuzun perde seçimlerinde koltuk rengine uyum sağlamasına dikkat ederseniz, tamamlayıcı dekorasyon yapmış olursunuz.

Duvar renkleri yine koltuk ve orta kısımda kullanacağınız halınız ile uyum içerisinde olmalı ki, yorgunluğunuzu geçireceğiniz salon huzur saçsın.

Ev dekorasyonlarında perdelerin üst kısımlarına kartonpiyer yapmaktan kaçınmanızı öneriyoruz. Hatta uzun uzun perdeler ve kornişlerden de vazgeçmelisiniz. Otomatik sürgülü ya da jaluzi tarzı modern ürünler daha estetik ve kullanışlı..

Mutfağınızın ankastre seti olmalı. Mutfak dolapları lake kapaklar ile yapılmış ve 1. sınıf malzemeler kullanılmış olmalı ki mutfağa girdiğinizde gerçek şıklığı yansıtan bir dekorasyon olsun.

Mutfak mutlaka gün ışığı alıyor olmalı. Bu durum yoksa, ferah aydınlatılmalı.

Şimdi led ışıkla imrenilecek aydınlatmalar yapmanız mümkün.. Hem bunların elektrik sarfiyatı da çok az.. Genellikle kombiler mutfakta bulunur, bunu da bir dolap içerisine alarak görüntü kirliliğinden kaçınmalısınız.

Evlerinizde yapılacak dekorasyon değişikliklerinde, en önemli unsur, ürünlerin birbirleriyle uyumlu olması.

Salonda koltuk takımı ve yemek masasının aynı tasarımına yakın bir de zigon sehpa seçerseniz, mükemmel bir oluşum çıkar ve evinize gelen misafirlerinize zigon sehpalarınız ile zarif ikramlar yapar, güzel vakitler geçirirsiniz.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:58
  1. ev
  2. salon yenileme
  3. salon dekorasyonu

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