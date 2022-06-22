Yapılan çalışmalar, kokulu bitkilerin etkilerinin sadece psikolojik olmadığını, fizyolojik, davranış ve algılama yetenekleri üzerinde de doğrudan etkileri bulunduğunu ortaya koyuyor. Bir çiçeği kokladığımızda, burun içerisindeki mukus içerisinde çözünerek ve akciğerlerde bronşiollerden kana karışarak vücutta bazı genel etkiler sağlamaktadır. Çiçek kokularının limbik sisteme etki ederek bilhassa kavrama ve algılama yeteneğini etkilediğini ortaya koyan çeşitli yayınlar var. Mesela, Gardenya bitkisi koklayanlarda sosyal davranışın geliştiği ve kişinin çekiciliğini arttığı, karanfilin canlı renginin yanı sıra gül ve leylak kokusu sıkılması ile müşterinin daha fazla ilgisini çektiği tespit edilmiş.

Evinizi sürekli güzel kokutacak 3 çiçek

1. Gardenyalar parfüm gibi kokar.

Bitki dünyasında Gardenya, etrafına en güzel koku yayan çiçeklerden biridir. Kokusu ilahi ve farkedilecek kadar güçlüdür. Çekici çiçeklerden ve unutulmaz kokulardan hoşlanıyorsanız, gardenyalar olmazsa olmazlardandır. Asitli, iyi drene edilmiş toprak, sabah güneşi ve öğleden sonra gölgesi ayrıca uygun gübreleme gibi koşullar altında yetişirler.

Nemli ortamı seven gardenya, odadaki nemin %75 olduğu ortamlarda iyi şekilde büyür. Toprak seçimi de gardenya için önemlidir. Mineral bakımından zengin olan topraklarda dikildiğinde çiçeklerini daha verimli şekilde açar.

Paşa kılıcı, aloe vera ve barış çiçeği gibi NASA'nın havayı temizlediğini onayladığı çiçekler arasında. Gece boyunca havadaki karbondioksiti oksijene dönüştürerek daha kaliteli bir uyku için yardımcı olacak paşa kılıcı, yatak odanızda baş köşeyi hak ediyor.

Kısa bir ipucu: Gardenya için başka bir alternatif, tatlı kokulular salgılayan ve bakımı daha kolay olan Afrika Gardenyası Mitriostigma Axillare’dir .

2. Sardunyalar elma gibi kokar.

Sardunyalar, çeşitli kokularıyla bilinir, elma, limon, çilek ve daha başka meyveler gibi kokabilirler. İlk sardunya bitkinizi aldığınızda, tek bir kokunun yeterli olmadığını anlayacaksınız. Bitki, biraz hafif ve iyi drene edilmiş bir saksı karışımı ile yeni başlayanlar tarafından bile kolaylıkla bakılabilir.

Kısa bir ipucu: Pelargonium Odoratissimum ve Fringed Apple gibi elma kokulu sardunyalar harika bir elma kokusuna sahiptir. Güzellik ve kokunun harika bir kombinasyonunu oluştururlar.

3. Plumeria (Hint Mabet Ağacı) ananas gibi kokar.

Frangipani olarak da adlandırılan Plumeria, Hawaii’de bulunabilen çarpıcı bir tropikal bitkidir. Eşsiz kokusu parfümler, mumlar ve losyonlar için kullanılır. Gül, gardenya, ananas, erik, narenciye, olgun muz, üzüm, hindistancevizi, zencefil, şeker veya baharat gibi çeşitli kokular sunan bu bitkiden uçucu yağlar da elde edilir.

İpucu: Bu bitkinin farklı türleri arasında Rubra, iç mekan yetiştiriciliği söz konusu olduğunda en iyi seçeneklerden biri olarak kabul edilir.

Yatak odasında bulunması gereken çiçekler

Paşa kılıcı, aloe vera ve barış çiçeği gibi NASA'nın havayı temizlediğini onayladığı çiçekler arasında. Gece boyunca havadaki karbondioksiti oksijene dönüştürerek daha kaliteli bir uyku için yardımcı olacak paşa kılıcı, yatak odanızda baş köşeyi hak ediyor.

Yasemin çiçeği

Çoğu yasemin bitkisi bir asma veya kafes etrafında büyür. Evde en çok yetiştirilen türleri; Arap yasemini, pervane çiçekli yasemin ve sarı yasemindir. Yasemin çiçeği en fazla ilkbahar ve yaz aylarındaki nemli toprağı sever. Daha verimli ve sağlıklı bir çiçek için nem oranı yüksek toprağı tercih etmek önemlidir.