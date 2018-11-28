Evinizi döşerken kafa kafaya verin



Komşularınızın, arkadaşlarınızın evini taklit etmekten sakının

Ev dekorasyonunun vazgeçilmez tamamlayıcıları olan aksesuarlar, her zaman gözde unsurlar olarak önemlerini koruyor. Komşunuzun, arkadaşınızın evini taklit etmek hoş değil. Eşinizle kafa kafaya verip çok keyifli bir iklime sahip yuva döşeyebilirsiniz. Pahalı şeyler de gerekmez. Gayet mütevazi şeyler kullanarak hayranlık uyandıracak, ferah, renkli, huzurlu bir odanız, salonunuz olabilir pekalâ.

Önemli olan, tasarımlarınızı belli bir amaca yönelik olarak doğru ve işlevsel kullanmak. Bunun yanı sıra evde var olan ve artık kullanmadığınız çeşitli objeleri, tarzlarını değiştirerek, boyayarak ve farklı amaçlara yönelik olarak kullanabilir, böylece yeni ve farklı aksesuarlar ortaya çıkarmanız da mümkün olabilir.

“Aksesuarları evimde nasıl daha işlevsel kullanırım” diyorsanız.. Şunlara özen göstermelisiniz:

Boş kalan köşeleri, tercihen içinde canlı bitkilerin olduğu bir saksıyla, çeşitli boyutlardaki çerçevelerle ya da tarzınıza uygun bir sandaye ile doldurabilirsiniz Bu durumda seçeceğiniz aksesuarın ebatlarının mekanla uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz.

Ne miktarda ve nasıl aksesuarlar kullanacağınız, yapmak istediğiniz tarz ve atmosfere bağlıdır. Bu yüzden öncelikle ne tür bir dekorasyondan hoşlandığınıza karar vermelisiniz. Mesela modern bir dekorasyondan hoşlanıyorsanız, sade ve yalın aksesuarlar seçmelisiniz.

Eğer kendinizi yöresel, otantik ya da egzotik gibi herhangi bir tarzla sınırlandırmak istemiyorsanız, aksesuar seçerken sizin için değerli olan objeleri tercih etmelisiniz.



Öncelikle aksesuar kullanmak istediğiniz odayı dikkatlice inceleyip neler yapmak istediğinize karar verin. Bir parça renklilik katmak, ölü noktaları kapatmak ya da görsel bir ağırlık katmak istediğinizde, işe büyük obje ve aksesuarları yerleştirmekle başlayın. Ardından gerekli gördüğünüz yerlere küçük aksesuarlar koyun.

Renkli ve havai şeylerden hoşlanıyorsanız, hareketsiz bulduğunuz yerlere küçük aksesuarlar koyabilirsiniz.

Kanepeniz ne tarz olursa olsun; üzerine koyacağınız birkaç yastık veya bir şal onu çok daha zarif gösterecektir. Aksesuarları sadece satın almak durumunda değilsiniz. Mesela eski ahşap bir masa veya sehpalar, basit eklentilerle, şekilden şekle girebilirler.